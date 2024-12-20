Ситуація у Дворічній: із найближчого села виїжджають люди – РВА (відео)

Із села Кутьківка, що біля Дворічної на Харківщині, виїжджають місцеві мешканці. Про цю тенденцію в етері нацмарафону повідомив начальник Куп’янської РВА Андрій Канашевич.

“Ми спостерігаємо картинку, що здебільшого активізація обстрілів – вона спонукає людей виїжджати. Ми це бачимо зараз по Дворічанській громаді, де посилились обстріли, посилились активні дії з боку FPV-дронів ворога. У нас наразі вчора жінка навіть постраждала після такого скиду. Є найближчі населені пункти до Дворічної, наприклад, населений пункт Кутьківка, де люди вже давно не виїжджали, а за останні декілька днів після посилення обстрілів збільшилась кількість заявок на Координаційний гуманітарний центр. У нас є інформація, що 12-15 людей за останні дні, за один день, виїжджали саме з цього населеного пункту”, – повідомив Канашевич.

Відео: національний телемарафон “Єдині новини”

Раніше військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець та Інститут вивчення війни (ISW) повідомляли, що ЗСУ, ймовірно, відійшли з правого берега річки Оскіл до дороги Р-79 (Дворічна – Куп’янськ) та закріплюються на позиціях уздовж неї. Також команда DeepState ще на вихідних писала, що ЗС РФ потроху просуваються у самій Дворічній, аналітики апелювали до українського командування про необхідність звернути увагу на цю ділянку фронту.

Канашевич стверджує, що ситуація на фронті в Куп’янському районі – контрольована.

“Безумовно, чуємо лінію фронту, як завжди, чуємо, що там обстріли не закінчуються та постійно відбуваються. Тому, в цілому, якщо говоримо про ситуацію, вона в принципі залишається без змін. Ворог намагається по тих само напрямках, по яких штурмував, проводити ті ж самі дії, намагається закріпитися на позиціях. Наші Збройні Сили наразі дають гідну відсіч. І лінія фронту, яка в нас склалася, вона залишається більш-менш стабільною, залишається сталою та контрольованою“, — сказав начальник РВА.

За його даними, на лівому березі Осколу досі залишаються близько 1700 осіб, які не евакуювалися. На правому, в зоні евакуації, близько 6900.