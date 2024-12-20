Просування ЗС РФ на Харківщині: ISW повідомив про ситуацію у Дворічній
Дані українського військового оглядача Машовця та заяви російських військових блогерів про те, що відбувається в районі Дворічної Харківської області, навів Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики ISW повідомили, що ворог, ймовірно, ще просунувся на Куп’янському напрямку. Мова про ситуацію, що склалася довкола населеного пункту Дворічна. Там ЗС РФ форсували Оскіл – навпроти села Масютівка – та розширюють свою присутність. А також – про події в районі іншого “виступу фронту до Осколу” – біля Кругляківки.
“Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що українські війська, схоже, відступили на захід до траси Р-79 у напрямку Дворічної. Машовець заявив, що частини російської 2-ї мотострілецької дивізії (1-ша гвардійська танкова армія) Московського військового округу, ймовірно, її 1-й мотострілецький і 1-й танковий полки, просувалися на північ і північний схід у напрямку Кругляківки та Загризового (обидва на південний схід від Куп’янська)”, – поінформували в ISW.
Водночас аналітики зазначили, що не знайшли підтверджень твердженням російських так званих “військкорів”. Ті вже заявили, що ЗС РФ вийшли на трасу Р-79, до Дворічної, а також зачистили більшу частину південної околиці цього селища та захопили тактичні висоти поблизу. Також немає підтверджень інформації росіян про просування поблизу села Лозова (на південний схід від Куп’янська).
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Українські захисники інформують про механізовані штурми, які окупанти проводять на Куп’янському напрямку. Значну кількість техніки, що наступає, вдається знищувати операторам дронів Сил оборони.
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- Категорії: Фронт, Харків; Теги: isw, війна, двуречная, Машовець, наступ, новини Харкова;
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- • Дата публікації матеріалу: 20 Грудня 2024 в 07:29;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Дані українського військового оглядача Машовця та заяви російських блогерів про те, що відбувається в районі Дворічної Харківської області, навів Інститут вивчення війни (ISW)".