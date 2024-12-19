Експерт: ЗСУ відходять від Дворічної, РФ наступає біля Лозової та Загризового
На Куп’янському напрямку ситуація залишається складною, констатував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець – РФ перегрупувалася та перейшла до наступу.
Зокрема йдеться про атаки в районі Осколу. Так, підрозділи 2-ї “таманської” мотострілецької дивізії успішно атакували в районі Кругляківка-Загризове. І цього разу росіяни штурмували не лише північному напрямку, а й на північно-східному. Як уточнив Машовець, в результаті атак ворог все ж таки зміг просунутися на цій ділянці фронту.
Також аналітик стверджує, що РФ має успіхи і на іншому напрямку на Куп’янщині.
“Підрозділи 3-ї мсд противника, підтримані 25-ю омсбр, атакували з обох сторін с. Лозова (північніше та південніше селища) за напрямком Андріївка – Борівська Андріївка та у бік Нової Кругляківки, ймовірно, намагаючись обійти Лозову із двох сторін. Мали просування”, – зазначив Машовець.
Все це, припускає аналітик, може бути пов’язане з контратаками ЗСУ біля Колісниківки. Тепер окупанти намагаються так убезпечити свій наступ до Осколу.
“Очевидно, противник намагається наростити свої сили та кошти, власне, на плацдармі за напрямком Масютівка — Західне і безпосередньо в бік с. Дворічна. Підрозділи ЗСУ, що діють на цих напрямках, схоже, відійшли з цієї ділянки до дороги Р-79 (Дворічна – Куп’янськ) і закріплюються на позиціях уздовж цієї дороги”, – додав експерт.
При цьому Машовець зазначив, що загальні плани ворога на Куп’янщині поки що залишаються незмінними – форсування Осколу та наступ на місто Куп’янськ.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: війна, Купянщина, Машовець, фронт, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 09:51;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Купʼянщині ситуація залишається складною, констатував військовий оглядач групи «Інформаційний спротив» Костянтин Машовець – РФ перегрупувалася та перейшла до наступу.".