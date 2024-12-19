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Эксперт: ВСУ отходят от Двуречной, РФ наступает возле Лозовой и Загрызово

Украина 09:51   19.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
Эксперт: ВСУ отходят от Двуречной, РФ наступает возле Лозовой и Загрызово Фото: Генштаб ВСУ

На Купянском направлении ситуация остается сложной, констатировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец – РФ перегруппировалась и перешла к наступлению.

В частности, речь идет об атаках в районе Оскола. Так, подразделения 2-й «таманской» мотострелковой дивизии успешно атаковали в районе Кругляковка-Загрызово. И на этот раз россияне штурмовали не только на северном направлении, но и на северо-восточном. Как уточнил Машовец, в результате атак враг все же смог продвинуться на этом участке фронта.

Также аналитик утверждает, что у РФ есть успехи и на другом направлении на Купянщине.

«Подразделения 3-й мсд противника, поддержанные 25-й омсбр, атаковали с обеих сторон с. Лозова (севернее и южнее поселка) по направлению Андреевка — Боровская Андреевка и в сторону Новой Кругляковки, вероятно, пытаясь обойти Лозовую с двух сторон. Имели продвижение», – отметил Машовец.

Все это, предполагает аналитик, может быть связано с контратаками ВСУ около Колесниковки. Теперь оккупанты пытаются обезопасить свое наступление к Осколу.

«Очевидно противник пробует нарастить свои силы и средства, собственно, на плацдарме по направлению Масютовка — Западное и непосредственно в сторону с. Двуречная. Действующие на этих направлениях подразделения ВСУ, похоже, отошли с этого участка к дороге Р-79 (Двуречная – Купянск) и закрепляются на позициях вдоль этой дороги», – добавил эксперт.

При этом Машовец отметил, что общие планы врага на Купянщине пока что остаются неизменными – форсирование Оскола и наступление на город Купянск.

Читайте также: РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где

Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 09:51;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "На Купянщине ситуация остается сложной, констатировал военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец – РФ перегруппировалась и перешла к наступлению.".