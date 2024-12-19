РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где
Фото: Генштаб ВСУ
О продвижении врага в Харьковской области сообщили в сводке 19 декабря аналитики проекта Deep State.
Авторы проекта уточнили, что россияне успешно наступали на Купянском направлении, захватив наши территории в районе Загрызового.
Напомним, накануне аналитики Института изучения войны сообщали о продвижении врага на востоке от Загрызового на Купянщине. Кроме того, они передавали информацию военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовеца о том, что оккупанты смогли переправиться на правобережье реки Оскол и, вероятно, закрепились на окраинах Двуречной.
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- Категории: Украина, Фронт, Харьков; Теги: Deep State, аналитика, обстрелы, харьковщина;
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- • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 07:53;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага в Харьковской области сообщили в сводке 19 декабря аналитики проекта Deep State.".