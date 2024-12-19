РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где

О продвижении врага в Харьковской области сообщили в сводке 19 декабря аналитики проекта Deep State.

Авторы проекта уточнили, что россияне успешно наступали на Купянском направлении, захватив наши территории в районе Загрызового.

Напомним, накануне аналитики Института изучения войны сообщали о продвижении врага на востоке от Загрызового на Купянщине. Кроме того, они передавали информацию военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовеца о том, что оккупанты смогли переправиться на правобережье реки Оскол и, вероятно, закрепились на окраинах Двуречной.