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РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где

Украина 07:53   19.12.2024
Николь Костенко-Лагутина
РФ оккупировала часть территорий на Харьковщине: в Deep State показали, где Фото: Генштаб ВСУ

О продвижении врага в Харьковской области сообщили в сводке 19 декабря аналитики проекта Deep State.

Авторы проекта уточнили, что россияне успешно наступали на Купянском направлении, захватив наши территории в районе Загрызового.

Напомним, накануне аналитики Института изучения войны сообщали о продвижении врага на востоке от Загрызового на Купянщине. Кроме того, они передавали информацию военного обозревателя группы «Информационное сопротивление» Константина Машовеца о том, что оккупанты смогли переправиться на правобережье реки Оскол и, вероятно, закрепились на окраинах Двуречной.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 19 декабря 2024 в 07:53;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "О продвижении врага в Харьковской области сообщили в сводке 19 декабря аналитики проекта Deep State.".