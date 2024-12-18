«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹

Работу одной из мобильных огневых групп ПВО на Харьковщине показали в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.

«Shahed, ZALA, Supercam, «Орланы», — перечислил зенитчик бригады Влад. — По всему этому стараемся работать, стараемся уничтожать, чтобы они меньше видели… За крайние полтора месяца спокойно прошла только одна ночь. До этого постоянно каждый день Shahed, Shahed. В режиме нон-стоп работа».

На вражеские дроны охотятся с пулеметом Browning и польским переносным ЗРК Piorun. Защитники говорят, что оружие это эффективное.

«Изучить ПЗРК можно за два дня, все зависит от желания. Работа не очень сложная, но хотелось бы больше всего сбить вражеский вертолет», — поделился зенитчик бригады Славко.

Видео: 92-я ОШБр