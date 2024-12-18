«Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹
Скриншот
Работу одной из мобильных огневых групп ПВО на Харьковщине показали в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.
«Shahed, ZALA, Supercam, «Орланы», — перечислил зенитчик бригады Влад. — По всему этому стараемся работать, стараемся уничтожать, чтобы они меньше видели… За крайние полтора месяца спокойно прошла только одна ночь. До этого постоянно каждый день Shahed, Shahed. В режиме нон-стоп работа».
На вражеские дроны охотятся с пулеметом Browning и польским переносным ЗРК Piorun. Защитники говорят, что оружие это эффективное.
«Изучить ПЗРК можно за два дня, все зависит от желания. Работа не очень сложная, но хотелось бы больше всего сбить вражеский вертолет», — поделился зенитчик бригады Славко.
Видео: 92-я ОШБр
Читайте также: «Охотились» за F-16 и ПВО: среди задержанных – житель Харьковщины (фото)
Популярно
Новости по теме:
- Категории: Репортаж, Фронт, Харьков; Теги: 92 ошбр, мобильные группы, новости Харькова, пво;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Спокойно прошла только одна ночь»: как на Харьковщине охотятся на дроны РФ 📹»; из категории Репортаж на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 18 декабря 2024 в 20:48;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Работу одной из мобильных огневых групп ПВО на Харьковщине показали в 92-й отдельной штурмовой бригаде имени кошевого атамана Ивана Сирко.".