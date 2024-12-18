“Спокійно пройшла тільки одна ніч”: як на Харківщині полюють на дрони РФ 📹

Роботу однієї з мобільних вогневих груп ППО на Харківщині показали у 92-й окремій штурмовій бригаді імені кошового отамана Івана Сірка.

“Shahed, ZALA, Supercam, “орлани”, – перелічив зенітник бригади Влад. – По всьому цьому намагаємося працювати, намагаємося знищувати, щоб вони менше бачили… За крайні півтора місяця спокійно пройшла тільки одна ніч. До цього постійно щодня Shahed, Shahed. У режимі нонстоп робота”.

На ворожі дрони полюють із кулеметом Browning та польським переносним ЗРК Piorun.

«Вивчити ПЗРК можна за два дні, все залежить від бажання. Робота не дуже складна, але хотілося б найбільше збити ворожий гелікоптер», — поділився зенітник бригади Славко.

Відео: 92-га ОШБр