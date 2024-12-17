«Полювали» за F-16 і ППО: серед затриманих по всій країні – житель Харківщини
СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, яка спеціалізувалася на «полюванні» за F-16 в Україні. Фігуранти шпигували за Силами оборони одразу у п’ятьох регіонах, серед них – Харківська область.
За результатами спецоперації викриті 12 російських агентів та їхніх інформаторів, повідомили в СБУ. Частина із них – дезертири: коли вони переховувалися від правосуддя, їх завербувала російська спецслужба.
«Учасники ворожого осередку діяли окремо один від одного і замикалися на керівника агентурної групи, який знаходився на Дніпропетровщині. Для конспірації він використовував підроблені «документи прикриття», на кшталт фейкового «посвідчення волонтера» та «активіста-антикорупціонера», – зазначили правоохоронці.
В СБУ додали, що до співпраці з РФ він залучив спільників із Запоріжжя, а також Харківської, Сумської, Миколаївської та Одеської областей. У цих регіонах фігуранти розвідували вогневі позиції української ППО, намагалися виявити локації секретних військових аеродромів, де, за версією окупантів, могли базуватися літаки F-16.
«Окремим завданням ворожої агентури було встановлення адрес компаній, які залучені до виробництва засобів РЕБ проти російських дронів. Для отримання розвідданих фігуранти «втемну» використовували своїх знайомих, зокрема українських військових, які перебували у прифронтових регіонах України», – розповіли правоохоронці.
У разі одержання відомостей фігуранти виходили на місцевість для проведення дорозвідки поблизу потенційних цілей. Спочатку вони «звітували» керівнику, а далі він передавав інформацію своєму російському куратору.
Під час обшуків у фігурантів вилучені мобільні телефони, флеш-накопичувачі, військові документи та підроблені посвідчення.
Слідчі СБУ повідомили затриманим про підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) та ч. 2 ст. 114-2 (несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ).
Фігурантам «світить» від восьми років тюрми до довічного ув’язнення з конфіскацією майна.
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- Категорії: Україна, Харків; Теги: F-16, агенты, пво, СБУ, сеть, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 17 Грудня 2024 в 16:14;
Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ викрила найбільшу мережу агентів РФ, яка спеціалізувалася на «полюванні» за F-16 в Україні. Фігуранти шпигували за СОУ у п’ятьох регіонах, серед них – Харківська область.".