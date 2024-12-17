Літня навідниця: 64-річна жителька Харківщини отримала вирок за роботу на РФ
Шість років у тюрмі проведе 64-річна жителька Ізюмського району, яка, за даними слідства, «зливала» у РФ розвіддані про місця базування Сил оборони на території регіону.
За даними речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, окупанти дистанційно залучили фігурантку до співпраці у березні через месенджер “Телеграм”. Представники РФ обіцяли жінці допомогу у виїзді на територію держави-агресорки, а також допомогу в лікуванні її онуки в одній з московських лікарень.
«Натомість окупанти вимагали повідомляти їм інформацію про переміщення військової техніки ЗСУ та місця дислокації військових формувань на одному з найгарячіших напрямків фронту – Лиманському», – додали в СБУ.
Щоб виконати «завдання» окупантів, жінка обходила територію населеного пункту і приховано фіксувала місця розміщення українських воїнів, кількість військової техніки й навіть запам’ятовувала позначки на військових машинах. Також вона випитувала потрібну інформацію у своїх односельців під виглядом побутових розмов.
«Вже вдома вона власноруч малювала карти-схеми місцевості, на яких позначала місця ЗСУ з прив’язкою до орієнтирів, та надсилала їх окупантам зі своїми коментарями», – зазначили правоохоронці.
СБУ викрила жінку у червні. Вдома у неї вилучили мобільний телефон, який вона використовувала для комунікації з окупантами, намальовані карти місцевості з відповідними позначками та чорнові записи.
Її визнали винною за ч. 2 ст. 114-2 ККУ (несанкціоноване поширення інформації про рух, переміщення або розміщення ЗСУ, вчинене в умовах воєнного стану). Враховуючи похилий вік жінки, їй призначили шість років тюрми.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: наводчица, СБУ, харківщина;
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Кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Шість років у тюрмі проведе 64-річна жителька Ізюмського району, яка, за даними слідства, «зливала» у РФ розвіддані про місця базування Сил оборони на території регіону.".