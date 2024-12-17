Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ
Шесть лет в тюрьме проведет 64-летняя жительница Изюмского района, которая, по данным следствия, «сливала» в РФ разведданные о местах базирования Сил обороны на территории региона.
По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, оккупанты дистанционно привлекли фигурантку к сотрудничеству в марте через Telegram. Представители РФ обещали женщине помощь в выезде на территорию государства-агрессора, а также помощь в лечении ее внучки в одной из московских больниц.
«Взамен оккупанты требовали сообщать им информацию о перемещении военной техники ВСУ и местах дислокации военных формирований на одном из самых горячих направлений фронта – Лиманском», — добавили в СБУ.
Чтобы выполнить «задания» оккупантов, женщина обходила территорию населенного пункта и скрыто фиксировала места размещения украинских воинов, количество военной техники и даже запоминала отметки на военных машинах.
«Уже дома она собственноручно рисовала карты-схемы местности, на которых обозначала места ВСУ с привязкой к ориентирам, и посылала их оккупантам со своими комментариями», — отметили правоохранители.
СБУ разоблачила женщину в июне. Дома у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами, нарисованные карты местности с соответствующими пометками и черные записи.
Ее признали виновной по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Учитывая возраст женщины, ей назначили шесть лет тюрьмы.
Читайте также: Взрывы возле отделов полиции в Харькове: задержали двоих несовершеннолетних
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: наводчица, СБУ, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: «Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 13:00;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть лет в тюрьме проведет 64-летняя жительница Изюмского района, которая, по данным следствия, «сливала» в РФ разведданные о местах базирования Сил обороны на территории региона.".