Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ

Шесть лет в тюрьме проведет 64-летняя жительница Изюмского района, которая, по данным следствия, «сливала» в РФ разведданные о местах базирования Сил обороны на территории региона.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, оккупанты дистанционно привлекли фигурантку к сотрудничеству в марте через Telegram. Представители РФ обещали женщине помощь в выезде на территорию государства-агрессора, а также помощь в лечении ее внучки в одной из московских больниц.

«Взамен оккупанты требовали сообщать им информацию о перемещении военной техники ВСУ и местах дислокации военных формирований на одном из самых горячих направлений фронта – Лиманском», — добавили в СБУ.

Чтобы выполнить «задания» оккупантов, женщина обходила территорию населенного пункта и скрыто фиксировала места размещения украинских воинов, количество военной техники и даже запоминала отметки на военных машинах.

«Уже дома она собственноручно рисовала карты-схемы местности, на которых обозначала места ВСУ с привязкой к ориентирам, и посылала их оккупантам со своими комментариями», — отметили правоохранители.

СБУ разоблачила женщину в июне. Дома у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами, нарисованные карты местности с соответствующими пометками и черные записи.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Учитывая возраст женщины, ей назначили шесть лет тюрьмы.