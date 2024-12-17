Live
  • Ср 18.12.2024
  • Харьков  +1°С
  • USD 41.83
  • EUR 43.91

Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ

Общество 13:00   17.12.2024
Виктория Яковенко
Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ Фото: Владислав Абдула

Шесть лет в тюрьме проведет 64-летняя жительница Изюмского района, которая, по данным следствия, «сливала» в РФ разведданные о местах базирования Сил обороны на территории региона.

По данным пресс-секретаря УСБУ в Харьковской области Владислава Абдулы, оккупанты дистанционно привлекли фигурантку к сотрудничеству в марте через Telegram. Представители РФ обещали женщине помощь в выезде на территорию государства-агрессора, а также помощь в лечении ее внучки в одной из московских больниц.

«Взамен оккупанты требовали сообщать им информацию о перемещении военной техники ВСУ и местах дислокации военных формирований на одном из самых горячих направлений фронта – Лиманском», — добавили в СБУ.

Чтобы выполнить «задания» оккупантов, женщина обходила территорию населенного пункта и скрыто фиксировала места размещения украинских воинов, количество военной техники и даже запоминала отметки на военных машинах.

«Уже дома она собственноручно рисовала карты-схемы местности, на которых обозначала места ВСУ с привязкой к ориентирам, и посылала их оккупантам со своими комментариями», — отметили правоохранители.

СБУ разоблачила женщину в июне. Дома у нее изъяли мобильный телефон, который она использовала для коммуникации с оккупантами, нарисованные карты местности с соответствующими пометками и черные записи.

Ее признали виновной по ч. 2 ст. 114-2 УКУ (несанкционированное распространение информации о движении, перемещении или размещении ВСУ, совершенное в условиях военного положения). Учитывая возраст женщины, ей назначили шесть лет тюрьмы.

Читайте также: Взрывы возле отделов полиции в Харькове: задержали двоих несовершеннолетних

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
Батальон из Северной Кореи у границы с Харьковский областью собрала РФ – WP
17.12.2024, 18:20
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
Терехов обратился к Зеленскому: проблема возникла в Харькове
17.12.2024, 17:36
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
Работу предлагают в Центральном парке Харькова: обещают полный соцпакет
17.12.2024, 15:41
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
Прогноз погоды в Харькове и области на 18 декабря: снег с дождем, гололед
17.12.2024, 19:53
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
Новости Харькова — главное за 17.12: «охотились» на F-16, атака на Золочевщину
17.12.2024, 22:56
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
Громаду Харьковщины атаковали восемью КАБами, двумя «Шахедами» и из РСЗО
17.12.2024, 22:48

Новости по теме:

08:26
Работала на РФ «за идею»: на Харьковщине будут судить вероятную наводчицу
10:00
Охранница из Харькова сама предложила россиянам помочь корректировать удары
10:00
Удары по Харькову корректировала сотрудница детсада (фото переписки)
10:00
В Харькове предотвратили серию ракетных ударов: вовремя поймали наводчицу
13:58
Судья отпустил из СИЗО наводчицу, корректировавшую огонь рф по Харькову

Вы читали новость: «Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ»; из категории Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 13:00;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Шесть лет в тюрьме проведет 64-летняя жительница Изюмского района, которая, по данным следствия, «сливала» в РФ разведданные о местах базирования Сил обороны на территории региона.".