Взрывы возле отделов полиции в Харькове: задержали двоих несовершеннолетних

СБУ и новый глава ГУ Нацполиции в Харьковской области Петр Токарь сообщили подробности об организации взрывов возле отделов полиции в Слободском и Холодногорском районах города, 8 и 9 декабря соответственно.

Двоих подозреваемых в совершении терактов задержали, им уже избрали меры пресечения.

«Контрразведка СБУ разоблачила обоих злоумышленников «по горячим следам». Вражескими агентами оказались двое 15-летних жителей областного центра – парень и девушка. Оккупанты завербовали их через Telegram-каналы по поиску «легких» денег», — проинформировал утром 16 декабря спикер УСБУ в Харьковской области Владислав Абдула.

По данным следствия, парень и девушка действовали отдельно друг от друга, но ими руководил один куратор. Парень сам подготовил взрывчатку, руководствуясь инструкцией, которую получил. Девушка забрала уже готовое взрывное устройство из тайника. Оба фигуранта «выкинули» взрывчатку в мусорные контейнеры у отделений полиции. А рядом установили мобильные телефоны, с помощью которых враг произвел дистанционный подрыв и зафиксировал на видео последствия.

«К счастью, ни один полицейский от этих взрывов не пострадал, но пострадало имущество, пострадали окна, пострадали фасады помещений. Мы сразу по результатам этих взрывов и результатам проведения осмотра с места событий понимали, что это сознательный террористический акт или диверсия, поэтому на место сразу приехали работники СБУ», – рассказал журналистам начальник ГУ Нацполиции Харьковской области Петр Токарь, передает корреспондент МГ «Объектив».

По словам начальника ГУНП, оба фигуранта — парень и девушка, не достигшие 16 лет. Сейчас им избрали меры пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Если вину докажут, подросткам грозит 12 лет тюрьмы.

«По имеющимся данным, этими взрывами агрессор надеялся посеять панические настроения и расшатать общественно-политическую ситуацию в регионе», — подчеркнул спикер УСБУ Владислав Абдула.

«Это посыл. Это не сами лица до этого дошли, что следует именно подразделения полиции подрывать. Потому что мы, как полиция, мы входим в СОУ. Поэтому подрыв именно наших помещений создает определенный деструктив в государстве. Недавно мы задержали поджигателя. Он у нас поджигал по заказу российских спецслужб, как он дал объяснение, помещения Новой Почты, Укрпочты, пытался поджечь помещение коммунального предприятия тепловой генерации. Он дал показания, что ему поступали от координатора задачи о том, что он должен подорвать подразделение полиции. Однако, по его словам, он отказался это делать», – рассказал Петр Токарь.

Он добавил, что после этих инцидентов увеличилось количество вызовов для взрывотехников. Также правоохранители сделали ряд выводов: в частности, в планах доставить дополнительные камеры наблюдения.

«Кстати, в Холодногорском подразделении полиции взорвалось сразу за стеной в кабинете заместителя начальника дознания. Это девушка в возрасте 25 лет. И когда я ее спросил, испугалась ли она, она говорит: «Я не успела». Но я понимаю, что все же определенное ментальное здоровье тоже повреждено. Она сидела ближе к углу и стекло ее не задело», — сообщил Токарь.

Напомним, 8 декабря взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова. Предварительно установлено, что неизвестное взрывное устройство сдетонировало вблизи центрального входа. На следующий день, 9 декабря, подобный инцидент произошел возле админздания территориального отдела полиции в Холодногорском районе.