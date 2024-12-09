Второй день подряд неизвестные взрывают вход в отделение полиции в Харькове

Нацполиция проводит проверку по факту взрыва у центрального входа в админздание территориального отдела полиции в Холодногорском районе Харькова.

Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство у центрального входа территориального отдела полиции.

Инцидент произошел 9 декабря около 16.30. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал.

Работники следственно-оперативной группы осматривают место происшествия. Устанавливают причастных к преступлению.

Решается вопрос об открытии уголовного производства.

8 декабря взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова.