Второй день подряд неизвестные взрывают вход в отделение полиции в Харькове
Нацполиция проводит проверку по факту взрыва у центрального входа в админздание территориального отдела полиции в Холодногорском районе Харькова.
Неизвестные взорвали неустановленное взрывное устройство у центрального входа территориального отдела полиции.
Инцидент произошел 9 декабря около 16.30. В результате взрыва повреждены окна здания. Никто не пострадал.
Работники следственно-оперативной группы осматривают место происшествия. Устанавливают причастных к преступлению.
Решается вопрос об открытии уголовного производства.
8 декабря взрыв произошел у входа в административное здание территориального отдела полиции в Слободском районе Харькова.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: взрывчатка, врыв, Нацполиция, отделение полиции, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 9 декабря 2024 в 18:04;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция проводит проверку по факту взрыва у центрального входа в админздание территориального отдела полиции в Холодногорском районе Харькова.".