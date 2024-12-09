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Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові

Події 18:04   09.12.2024
Оксана Якушко
Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові

Нацполіція проводить перевірку за фактом вибуху біля центрального входу до адмінбудівлі територіального відділу поліції у Холодногірському районі Харкова.

Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій біля центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.

Інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджені вікна будівлі. Ніхто не постраждав.

Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

8 грудня вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова.

Читайте також: Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій

Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 18:04;

  • Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція проводить перевірку за фактом вибуху біля центрального входу до адмінбудівлі територіального відділу поліції у Холодногірському районі Харкова.".