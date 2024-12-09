Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові
Нацполіція проводить перевірку за фактом вибуху біля центрального входу до адмінбудівлі територіального відділу поліції у Холодногірському районі Харкова.
Невідомі підірвали невстановлений вибуховий пристрій біля центрального входу в адміністративну будівлю територіального відділу поліції.
Інцидент стався 9 грудня близько 16:30. Унаслідок вибуху пошкоджені вікна будівлі. Ніхто не постраждав.
Працівники слідчо-оперативної групи проводять огляд місця події. Встановлюються особи, причетні до злочину. Вирішують питання про відкриття кримінального провадження.
8 грудня вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова.
Читайте також: Вибух пролунав у Харкові ввечері: поліція повідомила, що спрацював пристрій
Популярно
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: взрывчатка, врыв, Нацполиция, отделение полиции, Харків;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «Другий день поспіль невідомі підривають вхід до відділку поліції у Харкові»; з категорії Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 9 Грудня 2024 в 18:04;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція проводить перевірку за фактом вибуху біля центрального входу до адмінбудівлі територіального відділу поліції у Холодногірському районі Харкова.".