Вибухи біля відділів поліції в Харкові: затримали двох неповнолітніх

СБУ та новий начальник ГУ Нацполіції в Харківській області Петро Токар повідомили подробиці організації вибухів біля відділів поліції у Слобідському та Холодногірському районах міста, 8 та 9 грудня відповідно.

Двох підозрюваних у скоєнні терактів затримали, їм уже обрали запобіжні заходи.

“Контррозвідка СБУ викрила обох зловмисників “по гарячих слідах”. Ворожими агентами виявилися двоє 15-річних мешканців обласного центру – хлопець і дівчина. Окупанти завербували їх через Телеграм-канали з пошуку “легких” грошей”, — поінформував зранку 16 грудня спікер УСБУ в Харківської області Владислав Абдула.

За даними слідства, хлопець та дівчина діяли окремо один від одного, але ними керував один куратор. Хлопець сам підготував вибухівку, керуючись інструкцією, яку отримав. Дівчина забрала вже готовий вибуховий пристрій зі схованки. Обидва фігуранти “викинули” вибухівку в контейнери для сміття біля відділень поліції. А поряд встановили мобільні телефони, за допомогою яких ворог зробив дистанційний підрив та зафіксував на відео наслідки.

“На щастя, жоден поліцейський від цих вибухів не постраждав, але постраждало майно, постраждали шибки, постраждали фасади приміщень. Ми одразу за результатами цих вибухів і результатами проведення огляду з місця подій розуміли, що це свідомий терористичний акт або диверсія, тому на місце одразу приїхали працівники СБУ», – розповів Токар журналістам, передає кореспондент МГ «Об’єктив».

За словами начальника ГУНП, обидва фігуранти – хлопець і дівчина, які не досягли 16 років. Наразі їм обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Якщо провину доведуть, підліткам загрожує 12 років ув’язнення.

“За наявними даними, через ці вибухи агресор сподівався посіяти панічні настрої та розхитати суспільно-політичну ситуацію у регіоні”, – підкреслив спікер УСБУ Владислав Абдула.

«Це посил. Це не самі особи до цього дійшли, що слід саме підрозділи поліції підривати. Тому, що ми як поліція ми входимо в СОУ. І тому підрив саме наших приміщень створює певний деструктив в державі. Нещодавно ми затримали палія. Він у нас підпалював на замовлення російських спецслужб, як він дав пояснення, приміщення Нової Пошти, Укрпошти, намагався підпалити приміщення комунального підприємства теплової генерації. Він дав свідчення, що йому поступали від координатора завдання про те, що він повинен підірвати підрозділ поліції. Однак, за його словами, він відмовився це робити», – розповів Токар.

Він додав, що після цих інцидентів значно збільшилася кількість викликів для вибухотехніків. Також, правоохоронці зробили низку висновків: зокрема, у планах доставити додаткові камери спостереження.

«До речі, у Холодногірському підрозділі поліції вибухнуло одразу за стіною в кабінеті заступника начальника дізнання. Це дівчина віком 25 років. І коли я її запитав, чи вона перелякалася, вона каже: «Я не встигла». Але я ж розумію, що все ж таки певне ментальне здоров’я теж ушкоджено. Вона сиділа ближче до кута і скло її не зачепило», – повідомив Токар.

Нагадаємо, 8 грудня вибух стався біля входу до адміністративної будівлі територіального відділу поліції у Слобідському районі Харкова. Попередньо встановлено, що невідомий вибуховий пристрій здетонував поблизу центрального входу. Наступного дня, 9 грудня, подібний інцидент стався біля адмінбудівлі територіального відділу поліції у Холодногірському районі.