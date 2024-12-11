П’ятьох агентів РФ, що робили диверсії у Харкові, затримали – Немічев
Нацполіція та СБУ викрили у Харкові російську агентуру, причетну до організації диверсій, повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Костянтин Немічев.
«СБУ із Нацполом затримали п’ятьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами. За інформацією слідства, затримані мали виконувати завдання з підпалів військової техніки», – розповів Немічев.
Він нагадав, що у минулу неділю стався вибух біля відділу поліції у Слобідському районі Харкова. Наступного дня подібний інцидент трапився у Холодногірському районі.
«За даними правоохоронців, у Слобідському районі затримано підлітку, яка за гроші встановила вибухівку. Впевнений, що винуватця другого вибуху також буде знайдено найближчим часом. У двох випадках обійшлося без постраждалих. Ці інциденти є частиною комплексної роботи російських спецслужб, спрямованої на дестабілізацію ситуації в тилу. Особливо тривожно, що до виконання таких завдань залучаються неповнолітні», – розповів Немічев.
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- • Дата публікації матеріалу: 11 Грудня 2024 в 18:19;
Кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Нацполіція та СБУ викрили у Харкові російську агентуру, причетну до організації диверсій, повідомив засновник спецпідрозділу ГУР МО “Kraken” Костянтин Немічев.".