Пятерых агентов РФ, проводивших диверсии в Харькове, поймали – Немичев
Нацполиция и СБУ разоблачили в Харькове российскую агентуру, причастную к организации диверсий, сообщил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.
«СБУ с Нацполом задержали пятерых человек, подозреваемых в сотрудничестве с российскими спецслужбами. По информации следствия, задержанные должны были выполнять задачи по поджогам военной техники», — рассказал Немичев.
Он напомнил, что в минувшее воскресенье произошел взрыв у отдела полиции в Слободском районе Харькова. На следующий день инцидент повторился в Холодногорском районе.
«По данным правоохранителей, в Слободском районе задержан подросток, который за деньги установил взрывчатку. Уверен, что виновника второго взрыва также найдут в ближайшее время. В двух случаях обошлось без пострадавших. Эти инциденты являются частью комплексной работы русских спецслужб, направленной на дестабилизацию ситуации в тылу. Особенно тревожно, что к выполнению таких задач привлекают несовершеннолетних», – рассказал Немичев.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: агент, диверсия, Константин Немичев, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 11 декабря 2024 в 18:19;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Нацполиция и СБУ разоблачили в Харькове российскую агентуру, причастную к организации диверсий, сообщил основатель спецподразделения ГУР МО «Kraken» Константин Немичев.".