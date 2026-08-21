Пачка сока с видеокамерой: 41-летнюю харьковчанку будут судить за помощь РФ

В суд передали дело жительницы Харькова, которая, по версии следствия, сотрудничала с российской военной разведкой.

В Харьковской областной прокуратуре утверждают: 41-летняя женщина предоставляла врагу данные об объектах критической инфраструктуры и местах дислокации украинских военных. «Работала» за деньги, наниматели из российского ГРУ нашли ее через Telegram.

«Женщина организовала скрытое наблюдение за перемещением военных эшелонов. У железнодорожной станции в Харьковском районе она разместила на дереве замаскированный в пачке из-под сока мобильный телефон с повербанком. С помощью специального программного обеспечения представители российской разведки удаленно управляли камерой устройства и в реальном времени наблюдали за железнодорожными путями», — поделились подробностями дела прокуроры.

Также женщину обвиняют в том, что она фиксировала укрепления вокруг Змиевской ТЭС и электроподстанции в Харькове и разрушения, которые были на местах из-за предыдущих российских ударов.

«В дальнейшем она неоднократно выезжала по предоставленным куратором координатам в Харькове и области, где фиксировала местонахождение украинских защитников и техники, отправляя фото- и видеоотчеты», — отметили в прокуратуре.

Задержали подозреваемую в Центральном парке Харькова — она вела онлайн-трансляцию во время атаки на город «Шахедов». Это было 2 апреля, второй налет за сутки. Следствие считает, что фигурантка получила от куратора из РФ ориентировочные направления готовящихся ударов, потому и оказалась «в нужное время в нужном месте».

«Она должна была заранее прибыть на определенные точки и осуществлять онлайн-фиксацию, чтобы враг мог оценить эффективность атак и установить возможные позиции украинской ПВО», — комментируют гособвинители.

Сейчас обвиняемая в СИЗО. Ей грозит наказание вплоть до пожизненного заключения. Дело передали в Шевченковский районный суд Харькова.

Напомним, в феврале 2026 года на Харьковщине СБУ задержала предполагаемого агента российской военной разведки (более известной как ГРУ) в рядах ВСУ. Это 30-летний мобилизованный.