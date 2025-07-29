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46-летнюю жительницу Харьковщины подозревают в работе на разведку РФ

Общество 13:23   29.07.2025
Оксана Горун
46-летнюю жительницу Харьковщины подозревают в работе на разведку РФ

СБУ сообщила, что задержала 46-летнюю жительницу поселка Донец в Харьковской области. По версии следствия, она работала одновременно на две спецслужбы РФ – военную разведку и ФСБ.

 «По указаниям оккупантов фигурантка пыталась выявить и передать им локации зенитно-ракетных комплексов, защищающих небо фронтового региона. Для врага это была «цель №1″, которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет. После этого рашисты планировали приступить к точечным ударам по местным газораспределительным станциям для уничтожения критической инфраструктуры к началу отопительного сезона», — сообщила пресс-служба СБУ.

Еще двоих подозреваемых в наведении российских ракет и  дронов по украинским объектам задержали в Киеве.

«При обыске у всех троих задержанных обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами», — отметили в СБУ.

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Гражданам сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас они в СИЗО. Если их вину докажут в суде, фигуранты могут провести в тюрьме остаток жизни, и лишиться имущества из-за конфискации.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 29 июля 2025 в 13:23;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ сообщила, что задержала 46-летнюю жительницу поселка Донец в Харьковской области. По версии следствия, она работала одновременно на две спецслужбы РФ – военную разведку и ФСБ".