46-летнюю жительницу Харьковщины подозревают в работе на разведку РФ

СБУ сообщила, что задержала 46-летнюю жительницу поселка Донец в Харьковской области. По версии следствия, она работала одновременно на две спецслужбы РФ – военную разведку и ФСБ.

«По указаниям оккупантов фигурантка пыталась выявить и передать им локации зенитно-ракетных комплексов, защищающих небо фронтового региона. Для врага это была «цель №1″, которую он надеялся поразить с помощью комбинированных атак с использованием дронов, управляемых авиабомб и баллистических ракет. После этого рашисты планировали приступить к точечным ударам по местным газораспределительным станциям для уничтожения критической инфраструктуры к началу отопительного сезона», — сообщила пресс-служба СБУ.

Еще двоих подозреваемых в наведении российских ракет и дронов по украинским объектам задержали в Киеве.

«При обыске у всех троих задержанных обнаружены телефоны, с которых они контактировали с российскими спецслужбистами», — отметили в СБУ.

Гражданам сообщили о подозрении в госизмене. Сейчас они в СИЗО. Если их вину докажут в суде, фигуранты могут провести в тюрьме остаток жизни, и лишиться имущества из-за конфискации.