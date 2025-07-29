46-річну мешканку Харківщини підозрюють у роботі на розвідку РФ
СБУ повідомила, що затримала 46-річну мешканку селища Донець у Харківській області. За версією слідства, вона працювала одночасно на дві спецслужби РФ – військову розвідку та ФСБ.
“За вказівками окупантів фігурантка намагалася виявити та передати їм локації зенітно-ракетних комплексів, які захищають небо фронтового регіону. Для ворога це була “ціль № 1″, яку він сподівався уразити за допомогою комбінованих атак з використанням дронів, керованих авіабомб та балістичних ракет. Після цього рашисти планували приступити до точкових ударів по місцевих газорозподільних станціях для знищення критичної інфраструктури до початку опалювального сезону”, – повідомила пресслужба СБУ.
Ще двох підозрюваних у наведенні російських ракет і дронів на українські об’єкти затримали в Києві.
“При обшуках у всіх трьох затриманих виявлено телефони, з яких вони контактували з російськими спецслужбістами”, – зазначили в СБУ.
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Громадянам повідомили про підозру в держзраді. Нині вони в СІЗО. Якщо їхню провину доведуть у суді, фігуранти можуть провести у в’язниці решту життя та лишитися без майна через конфіскацію.
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- • Дата публікації матеріалу: 29 Липня 2025 в 13:23;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "СБУ повідомила, що затримала 46-річну мешканку селища Донець у Харківській області. За версією слідства, вона працювала одночасно на дві спецслужби РФ – військову розвідку та ФСБ".