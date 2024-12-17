«Охотились» за F-16 и ПВО: среди задержанных – житель Харьковщины (фото)
СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, специализировавшуюся на «охоте» за F-16 в Украине. Фигуранты шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах, среди них – Харьковская область.
По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов, сообщили в СБУ. Часть из них – дезертиры: когда они прятались от правосудия, их завербовала российская спецслужба.
«Участники действовали отдельно друг от друга и замыкались на руководителя агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные «документы прикрытия», например фейковое «удостоверения волонтера» и «активиста-антикоррупционера», — отметили правоохранители.
В СБУ добавили, что к сотрудничеству с РФ он привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинского ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии оккупантов, могли базироваться самолеты F-16.
«Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, вовлеченных в производство средств РЭБ против российских дронов. Для получения разведданных фигуранты «втемную» использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины», — рассказали правоохранители.
При получении сведений фигуранты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей. Сначала они «отчитывались» руководителю, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору.
Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.
Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).
Фигурантам «светит» от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.
Читайте также: Пожилая наводчица: жительница Харьковщины получила приговор за работу на РФ
Новости по теме:
- Категории: Украина, Харьков; Теги: F-16, агенты, пво, СБУ, сеть, харьковщина;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Вы читали новость: ««Охотились» за F-16 и ПВО: среди задержанных – житель Харьковщины (фото)»; из категории Украина на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе;
- • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 16:14;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, специализировавшуюся на «охоте» за F-16 в Украине. Фигуранты шпионили за СОУ сразу в пяти регионах, среди них – Харьковская область.".