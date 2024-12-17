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«Охотились» за F-16 и ПВО: среди задержанных – житель Харьковщины (фото)

Украина 16:14   17.12.2024
Виктория Яковенко
«Охотились» за F-16 и ПВО: среди задержанных – житель Харьковщины (фото) Фото: УСБУ

СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, специализировавшуюся на «охоте» за F-16 в Украине. Фигуранты шпионили за Силами обороны сразу в пяти регионах, среди них – Харьковская область.

По результатам спецоперации разоблачены 12 российских агентов и их информаторов, сообщили в СБУ. Часть из них – дезертиры: когда они прятались от правосудия, их завербовала российская спецслужба.

«Участники действовали отдельно друг от друга и замыкались на руководителя агентурной группы, который находился на Днепропетровщине. Для конспирации он использовал поддельные «документы прикрытия», например фейковое «удостоверения волонтера» и «активиста-антикоррупционера», — отметили правоохранители.

агенты РФ
Фото: УСБУ
агенты РФ
Фото: УСБУ

В СБУ добавили, что к сотрудничеству с РФ он привлек сообщников из Запорожья, Харьковской, Сумской, Николаевской и Одесской областей. В этих регионах фигуранты разведывали огневые позиции украинского ПВО, пытались обнаружить локации секретных военных аэродромов, где, по версии оккупантов, могли базироваться самолеты F-16.

«Отдельной задачей вражеской агентуры было установление адресов компаний, вовлеченных в производство средств РЭБ против российских дронов. Для получения разведданных фигуранты «втемную» использовали своих знакомых, в том числе украинских военных, которые находились в прифронтовых регионах Украины», — рассказали правоохранители.

агенты РФ
Фото: УСБУ
агенты РФ
Фото: УСБУ

При получении сведений фигуранты выходили на местность для проведения доразведки вблизи потенциальных целей. Сначала они «отчитывались» руководителю, а дальше он передавал информацию своему российскому куратору.

Во время обысков у фигурантов изъяли мобильные телефоны, флеш-накопители, военные документы и поддельные удостоверения.

Следователи СБУ сообщили задержанным о подозрении по двум статьям УКУ: ч. 2 ст. 111 (государственная измена, совершенное в условиях военного положения) и ч. 2 ст. 114-2 (несанкционированное распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ).

Фигурантам «светит» от восьми лет тюрьмы до пожизненного заключения с конфискацией имущества.

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Автор: Виктория Яковенко
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  • • Дата публикации материала: 17 декабря 2024 в 16:14;

  • Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "СБУ разоблачила крупнейшую сеть агентов РФ, специализировавшуюся на «охоте» за F-16 в Украине. Фигуранты шпионили за СОУ сразу в пяти регионах, среди них – Харьковская область.".