РФ окупувала частину територій на Харківщині: у Deep State показали, де
Фото: Генштаб ЗСУ
Про просування ворога на Харківщині повідомили у зведенні 19 грудня аналітики проєкту Deep State.
Автори проєкту уточнили, що росіяни успішно наступали на Куп’янському напрямку, захопивши наші території у районі Загризового.
Нагадаємо, напередодні аналітики Інституту вивчення війни повідомляли про просування ворога на сході від Загризового на Куп’янщині. Крім того, вони передавали інформацію військового оглядача групи «Інформаційний спротив» Костянтина Машовця про те, що окупанти змогли переправитися на правобережжя річки Оскіл та, ймовірно, закріпилися на околицях Дворічної.
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- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: Deep State, аналитика, обстріли, харківщина;
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- • Дата публікації матеріалу: 19 Грудня 2024 в 07:53;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування ворога на Харківщині повідомили у зведенні 19 грудня аналітики проєкту Deep State.".