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На двох ділянках на Куп’янщині просунулась РФ, наступає і в районі Вовчанська

Україна 07:31   18.12.2024
Ніколь Костенко-Лагутіна
На двох ділянках на Куп’янщині просунулась РФ, наступає і в районі Вовчанська

Про просування РФ на Куп’янському напрямку, а також штурми ворога на півночі Харківщини повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

На геолокаційних кадрах видно, що росіяни спромоглися просунутися на сході від Загризового на Куп’янщині, передають аналітики. Також вони уточнюють, що напередодні військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець підтвердив успіхи ЗС РФ у районі Осколу. За його даними, окупанти змогли переправитися на правобережжя річки.

“Машовець заявив, що російські війська намагаються тиснути на українські позиції в напрямку Куп’янськ-Вузловий (на південь від Куп’янська), намагаючись переправитися через р. Оскіл для розширення тактичного плацдарму на правому (західному) березі. Також він заявив, що російські війська посилили зусилля, щоб переправитися через річку Оскіл до дороги Р-79 Дворічна-Куп’янськ”, – пишуть в ISW.

Також, за даними ISW, один із російських блогерів заявив, що ворог наступає на правий берег річки Вовча, що на півдні від Вовчанська.

“Російські війська проводили обмежені наступальні операції вздовж міжнародного кордону на північ від міста Харкова поблизу Козачої Лопані; на північ від м. Харкова та Липців; і на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська 17 грудня”, – додали в Інституті вивчення війни.

Читайте також: Росіяни, ймовірно, вже закріпилися на околицях Дворічної – Машовець

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
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  • Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування РФ на Куп’янському напрямку, а також штурми ворога на півночі Харківщини повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".