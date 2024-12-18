На двох ділянках на Куп’янщині просунулась РФ, наступає і в районі Вовчанська
Про просування РФ на Куп’янському напрямку, а також штурми ворога на півночі Харківщини повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).
На геолокаційних кадрах видно, що росіяни спромоглися просунутися на сході від Загризового на Куп’янщині, передають аналітики. Також вони уточнюють, що напередодні військовий оглядач групи “Інформаційний спротив” Костянтин Машовець підтвердив успіхи ЗС РФ у районі Осколу. За його даними, окупанти змогли переправитися на правобережжя річки.
“Машовець заявив, що російські війська намагаються тиснути на українські позиції в напрямку Куп’янськ-Вузловий (на південь від Куп’янська), намагаючись переправитися через р. Оскіл для розширення тактичного плацдарму на правому (західному) березі. Також він заявив, що російські війська посилили зусилля, щоб переправитися через річку Оскіл до дороги Р-79 Дворічна-Куп’янськ”, – пишуть в ISW.
Також, за даними ISW, один із російських блогерів заявив, що ворог наступає на правий берег річки Вовча, що на півдні від Вовчанська.
“Російські війська проводили обмежені наступальні операції вздовж міжнародного кордону на північ від міста Харкова поблизу Козачої Лопані; на північ від м. Харкова та Липців; і на північний схід від міста Харкова поблизу Вовчанська 17 грудня”, – додали в Інституті вивчення війни.
Читайте також: Росіяни, ймовірно, вже закріпилися на околицях Дворічної – Машовець
Новини за темою:
- Категорії: Україна, Фронт, Харків; Теги: isw, інститут вивчення війни, війна, фронт;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Ви читали новину: «На двох ділянках на Куп’янщині просунулась РФ, наступає і в районі Вовчанська»; з категорії Україна на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті;
- • Дата публікації матеріалу: 18 Грудня 2024 в 07:31;
Кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Про просування РФ на Куп’янському напрямку, а також штурми ворога на півночі Харківщини повідомили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).".