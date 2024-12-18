На двух участках на Купянщине продвинулась РФ, наступает и на юге от Волчанска

О продвижении РФ на Купянском направлении, а также – штурмах врага на севере Харьковщины сообщили аналитики Института изучения войны (ISW).

На геолокационных кадрах видно, что россияне смогли продвинуться на востоке от Загрызово на Купянщине, передают аналитики. Также они уточняют, что накануне военный обозреватель группы «Информационное сопротивление» Константин Машовец подтвердил успехи ВС РФ в районе Оскола. По его данным, оккупанты смогли переправиться на правобережье реки.

«Машовец заявил, что российские войска пытаются давить на украинские позиции в направлении Купянск-Узловой (южнее Купянска) и пытаются переправиться через р. Оскол для расширения тактического плацдарма на правом (западном) берегу. Также заявил, что российские войска пытаются переправиться через реку Оскол к дороге Р-79 Двуречная-Купянск», – пишут в ISW.

Также, по данным ISW, один из российских блогеров заявил, что враг наступает на правый берег реки Волчья, что на юге от Волчанска.

«Российские войска проводили ограниченные наступательные операции вдоль международной границы к северу от города Харькова вблизи Казачьей Лопани; к северу от г. Харькова и Липцев; и северо-восточнее города Харькова близ Волчанска 17 декабря», – добавили в Институте изучения войны.