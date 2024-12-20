Продвижение ВС РФ на Харьковщине: ISW сообщил о ситуации в Двуречной
Данные украинского военного обозревателя Машовца и заявления российских военных блогеров о происходящем в районе Двуречной Харьковской области привел Институт изучения войны (ISW).
Аналитики ISW сообщили, что враг, вероятно, еще продвинулся на Купянском направлении. Речь о ситуации, которая сложилась вокруг населенного пункта Двуречная. Там ВС РФ форсировали Оскол — напротив села Масютовка — и расширяют свое присутствие. А также — событиях в районе другого «выступа фронта к Осколу» — у Кругляковки.
«Украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил, что украинские войска, похоже, отступили на запад к трассе Р-79 в направлении Двуречной. Машовец заявил, что части российской 2-й мотострелковой дивизии (1-я гвардейская танковая армия) Московского военного округа, вероятно, ее 1-й мотострелковый и 1-й танковый полки, продвигались на север и северо-восток в направлении Кругляковки и Загрызово (оба к юго-востоку от Купянска)», — проинформировали в ISW.
В то же время аналитики отметили, что не нашли подтверждений утверждениям российских так называемых «военкоров». Те уже заявили, что ВС РФ вышли на трассу Р-79, к Двуречной, а также зачистили большую часть южной окраины этого поселка и захватили тактические высоты вблизи. Также нет подтверждений информации россиян о продвижении вблизи села Лозовя (юго-восточнее Купянска).
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Украинские защитники информируют о механизированных штурмах, которые оккупанты проводят на Купянском направлении. Значительное количество наступающей техники удается уничтожать операторам дронов Сил обороны.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: isw, война, двуречная, Машовець, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 20 декабря 2024 в 07:29;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Данные украинского военного обозревателя Машовца и заявления российских военных блогеров о происходящем в районе Двуречной Харьковской области привел Институт изучения войны (ISW)".