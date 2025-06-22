На Харьковщине — один погибший, Синегубов сообщил, чем атаковали регион

Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июня проинформировал о последствиях обстрелов области.

«За прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек. В пос. Старый Салтов погиб 77-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.

Ранее областная прокуратура сообщала, что беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов. В результате ранения получил пенсионер, проживавший в этом доме. Спасти его медикам не удалось.

Начальник ХОВА сообщил, чем терроризировали россияне Харьковскую область в течение суток:

🔹 42 неуправляемые авиационные ракеты;

🔹 7 КАБ;

🔹 1 ФАБ-500;

🔹 2 БпЛА типа «Шахед»;

🔹 1 БпЛА типа «Молния»;

🔹 3 FPV-дрона.

В результате ударов поврежден частный дом в Казачьей Лопани, многоэтажка и автомобиль в Старом Салтове.