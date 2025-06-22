На Харьковщине — один погибший, Синегубов сообщил, чем атаковали регион
Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июня проинформировал о последствиях обстрелов области.
«За прошедшие сутки вражеские удары получили три населенных пункта Харьковской области. В результате обстрелов погиб один человек. В пос. Старый Салтов погиб 77-летний мужчина», — проинформировал Синегубов.
Ранее областная прокуратура сообщала, что беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов. В результате ранения получил пенсионер, проживавший в этом доме. Спасти его медикам не удалось.
Начальник ХОВА сообщил, чем терроризировали россияне Харьковскую область в течение суток:
🔹 42 неуправляемые авиационные ракеты;
🔹 7 КАБ;
🔹 1 ФАБ-500;
🔹 2 БпЛА типа «Шахед»;
🔹 1 БпЛА типа «Молния»;
🔹 3 FPV-дрона.
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В результате ударов поврежден частный дом в Казачьей Лопани, многоэтажка и автомобиль в Старом Салтове.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: загиблий, новости Харькова, обстрелы, синегубов;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 08:22;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Начальник ХОВА Олег Синегубов утром 22 июня проинформировал о последствиях обстрелов области".