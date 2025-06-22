ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ
Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня сообщил о девяти атаках на Южно-Слобожанском направлении и еще пяти — на Купянском.
«На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев. На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Голубовки», — проинформировали в ГШ.
Кроме того, было значительное количество авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов: Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное и Меловое.
На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении был 21 бой за сутки. В целом на фронте — 171.
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«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект российских захватчиков», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.
Также ГШ обновил данные о потерях врага.
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- Категории: Фронт, Харьков; Теги: война, генштаб, зведення, наступ, наступление, новости Харькова;
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- • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 08:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня сообщил о девяти атаках на Южно-Слобожанском направлении и еще пяти — на Купянском".