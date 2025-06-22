ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня сообщил о девяти атаках на Южно-Слобожанском направлении и еще пяти — на Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев. На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Голубовки», — проинформировали в ГШ.

Кроме того, было значительное количество авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов: Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное и Меловое.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении был 21 бой за сутки. В целом на фронте — 171.

«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект российских захватчиков», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.

Также ГШ обновил данные о потерях врага.