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ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ

Фронт 08:12   22.06.2025
Оксана Горун
ВС РФ атаковали в сторону Липцев — Генштаб ВСУ Фото: Генштаб ВСУ

Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня сообщил о девяти атаках на Южно-Слобожанском направлении и еще пяти — на Купянском.

«На Южно-Слобожанском направлении враг девять раз тщетно пытался продвинуться в районах населенных пунктов Волчанск, Каменка, Красное Первое, Фиголевка и в сторону Липцев. На Купянском направлении вчера произошло пять атак оккупантов. Силы обороны отражали штурмовые действия противника в районах Загрызово и Голубовки», — проинформировали в ГШ.

Кроме того, было значительное количество авиаударов. Они пришлись по районам населенных пунктов: Комиссарово, Глубокое, Покаляное, Крейдянка, Артельное и Меловое.

На соседнем с Харьковщиной Лиманском направлении был 21 бой за сутки. В целом на фронте — 171.

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«За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 12 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, семь средств ракетных войск и артиллерии, один склад с боеприпасами и еще один важный объект российских захватчиков», — перечислили в сводке Генштаба ВСУ.

Также ГШ обновил данные о потерях врага.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 22 июня 2025 в 08:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в сводке на 08:00 22 июня сообщил о девяти атаках на Южно-Слобожанском направлении и еще пяти — на Купянском".