США скинули бомбы на ядерные объекты Ирана: что известно

Утром 22 июня (или же поздним вечером 21 июня для США) Дональд Трамп сделал заявление об ударе, который нанесла американская армия по Ирану.

«Сегодня вечером я могу сообщить миру, что удары были впечатляющим военным успехом. Ключевые объекты Ирана по обогащению урана были полностью и окончательно уничтожены», — сказал Трамп в обращении к нации из Белого дома.

А после предупредил, что атака может стать не единственной, если Иран не пойдет на сделку.

«Иран, хулиган Ближнего Востока, теперь должен заключить мир. Если они этого не сделают, будущие атаки будут гораздо масштабнее, — заявил президент США. — Так продолжаться не может. Либо будет мир, либо для Ирана наступит трагедия, гораздо большая, чем мы видели за последние восемь дней. Помните, осталось много целей».

Известные факты об атаке собрал американский телеканал CNN. По оценке журналистов, удары США «рискуют еще больше обострить двухнедельный конфликт, поскольку Иран ранее поклялся, что любая атака со стороны США вызовет ответные меры».

Вот последние события:

🔹 По данным Трампа, США нанесли удары по иранским ядерным объектам, включая Фордо, Натанз и Исфахан. Натанз — это крупнейший в Иране объект по обогащению урана, а Фордо — максимально секретный объект, скрытый глубоко в горах.

🔹 Иранские официальные лица подтвердили факт атак. Об этом сообщали государственные СМИ страны. Правительственное атомное агентство поклялось «никогда» не останавливать свою ядерную программу и призвало международное сообщество осудить атаки. Советник верховного лидера Ирана призвал к ракетным ударам по кораблям ВМС США и закрытию ключевого маршрута транспортировки нефти. Официального ответа от аятоллы Али Хаменеи пока не было.

🔹 Глава ООН заявил, что он «серьезно встревожен» ударом США и предостерегает от дальнейшей эскалации. Также на атаку отреагировали несколько стран Латинской Америки — в основном, с осуждением. Израиль приветствовал удары и поблагодарил Трампа за его действия.

🔹Реальные последствия удара и степень разрушения объектов пока не ясны.