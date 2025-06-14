Иран атаковал Израиль ракетами: взрывы в Тель-Авиве и Иерусалиме, есть жертвы

В ночь на 14 июня Иран в несколько волн атаковал Израиль ракетами: в ряде городов, в частности в Тель-Авиве и Иерусалиме, раздавались взрывы. По состоянию на утро известно о двух погибших.

Атака началась после 21:00.

«Недавно Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в направлении территории Государства Израиль. Системы обороны работают над перехватом угрозы. Населению приказано пройти в защищенное пространство и оставаться там до дальнейшего сообщения», — говорилось в сообщении Израильской армии в 21:03.

Согласно сообщению Clash Report, одна из ракет, запущенной Ираном, попала в 50-этажное здание в центре Тель-Авива. Взрывы также были слышны в Иерусалиме и других городах Израиля.

Видео: Clash Report

Как сообщили в национальной медицинской службе Израиля MDA, два человека, получившие тяжелые ранения, умерли.

По последним данным The Jerusalem Post более 70 человек получили ранения.

Отметим, в ночь на 13 июня Армия обороны Израиля начала воздушную операцию против ядерной программы Ирана, писал The Times of Israel. Израильские ВВС нанесли удары по десяткам целей на территории Ирана, включая объекты, имеющие отношение к обогащению урана и другие военные объекты.

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что целью операции является «нанести удар по ядерной инфраструктуре Ирана, его заводам по производству баллистических ракет и военным мощностям».

В результате атаки погибли командующий Корпусом стражей Исламской революции Хоссейн Салами и начальник Генштаба Вооруженных сил Ирана Мохаммад Багери, сообщило Иранское государственное информагентство.