Жестокое убийство под Харьковом: «режиссер» из колонии получил пожизненное

Суд огласил приговоры в деле о жестоком убийстве в поселке Безлюдовка в августе 2017 года. Координатора, который давал указания исполнителям по телефону из колонии, получил пожизненный срок. Двое исполнителей — 15 и 12 лет тюрьмы. У всех троих осужденных конфисковали имущество.

Осужденный, находясь в Бердичевской исправительной колонии, решил помочь семье знакомой с ремонтом квартиры, напоминают в областной прокуратуре.

«Через товарища с криминальным прошлым он поручил найти мастера. Тот порекомендовал мужчину, который как раз делал ремонт у него дома. Впоследствии заключенный обвинил ремонтника в якобы краже ванны и газовой плиты из квартиры знакомой. Он попросил своего товарища проучить подрядчика. Тот в свою очередь имел собственную претензию к ремонтнику — обвинял его в похищении домкрата — и привлек еще одного знакомого к разговору», — установило следствие.

11 августа 2017 года, в день рождения потерпевшего, двое мужчин приехали к нему. Нападение было жестоким: били руками, ногами и фрагментом кирпича. Один из соучастников прыгнул на голову жертвы с высоты собственного роста. Каждый шаг нападения координировал по телефону организатор — осужденный, который находился в колонии. В режиме реального времени он руководил действиями исполнителей.

После избиения злоумышленники на такси перевезли тяжело травмированного мужчину в дом, где жил исполнитель. Там они его оставили — почти без сознания и в критическом состоянии. Люди, которые также находились на территории домовладения, вызвали «скорую». На следующий день от полученных травм мужчина скончался в больнице.

Ни один из троих фигурантов вину не признал. Они объясняли свои действия тем, что якобы хотели лишь проучить ремонтника. Осужденный, который руководил нападением, назвал свои указания по телефону «манерой общения».

Продолжается срок на апелляционное обжалование приговора.