Чуть не убил, потому что приревновал: подозрение получил харьковчанин
11 июня в Индустриальном районе Харькова драка чуть не завершилась убийством.
«На улице компания из двух мужчин и женщин употребляла спиртные напитки. К ним подошла другая женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, чтобы пообщаться. Увидев из окна свою жену, 52-летний харьковчанин приревновал ее, начал нецензурно ругаться, после чего выбежал на улицу с кухонным ножом и молотком», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Нападающий несколько раз ударил другого мужчину ножом. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, добавили правоохранители.
Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: новости Харькова, полиция, ревность, убийство;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 16:22;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "11 июня в Индустриальном районе Харькова драка чуть не завершилась убийством.".