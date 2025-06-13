Чуть не убил, потому что приревновал: подозрение получил харьковчанин

11 июня в Индустриальном районе Харькова драка чуть не завершилась убийством.

«На улице компания из двух мужчин и женщин употребляла спиртные напитки. К ним подошла другая женщина, которая находилась в состоянии алкогольного опьянения, чтобы пообщаться. Увидев из окна свою жену, 52-летний харьковчанин приревновал ее, начал нецензурно ругаться, после чего выбежал на улицу с кухонным ножом и молотком», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

Отмечается, что между мужчинами возник конфликт, который перерос в драку. Нападающий несколько раз ударил другого мужчину ножом. Пострадавшего с телесными повреждениями доставили в медицинское учреждение, добавили правоохранители.

Следователи сообщили мужчине о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) УКУ. Если вину докажут, ему грозит до 15 лет тюрьмы.