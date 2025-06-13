Здание ТЦК в Харькове подожгли, считает полиция: подозреваемого поймали
Правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к поджогу помещения районного ТЦК и СП.
«11 июня около 19:20 поступило сообщение о пожаре в здании районного территориального центра комплектования и социальной поддержки в Харькове», — рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области.
По предварительным данным следствия, возгорание произошло из-за поджога. В этом копы подозревают 29-летнего харьковчанина, уже имевшего судимость.
«Как выяснилось, в тот день мужчина был приглашен в помещение районного ТЦК и СП для проверки военно-учетных документов. Находясь внутри учреждения, он воспользовался моментом, когда сотрудники не контролировали его действия, закрылся в одной из комнат, где зажигалкой поджег ткань. После совершенного злоумышленник воспользовался суетой и сбежал через окно второго этажа», — отметили в полиции.
Уже ночью правоохранители задержали фигуранта. Сейчас ему сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 194 (преднамеренное уничтожение или повреждение имущества) УКУ. Санкция статьи предусматривает до десяти лет тюрьмы.
Видео: ГУНП в Харьковской области
Напомним, 11 июня в здании одного из РТЦК и СП Харькова произошел пожар. В Харьковском областном ТЦК и СП отмечали, что личный состав и граждане, которые находились в помещении и на территории РТЦК, были эвакуированы.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: новости Харькова, поджог, полиция, тцк;
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- • Дата публикации материала: 13 июня 2025 в 14:33;
Корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители задержали мужчину, которого считают причастным к поджогу помещения районного ТЦК и СП.".