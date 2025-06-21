Из-за удара российского БпЛА на Чугуевщине погиб пенсионер

Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов.

«77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался», – сообщили в прокуратуре.

Также, добавили правоохранители, повреждено авто, которой было припарковано во дворе, а в квартирах дома вылетели окна.