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Из-за удара российского БпЛА на Чугуевщине погиб пенсионер

Происшествия 21:40   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Из-за удара российского БпЛА на Чугуевщине погиб пенсионер

Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов.

Удар по многоэтажке в Старом Салтове 21 июня 2025

«77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался», – сообщили в прокуратуре.

Удар по многоэтажке в Старом Салтове 21 июня 2025

Также, добавили правоохранители, повреждено авто, которой было припарковано во дворе, а в квартирах дома вылетели окна.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 21:40;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.".