Из-за удара российского БпЛА на Чугуевщине погиб пенсионер
Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.
По данным следствия, беспилотник типа «Молния» ударил по многоэтажке в поселке Старый Салтов.
«77-летний мужчина получил ранения. К сожалению, в карете экстренной медицинской помощи пострадавший скончался», – сообщили в прокуратуре.
Также, добавили правоохранители, повреждено авто, которой было припарковано во дворе, а в квартирах дома вылетели окна.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: обстрел, прилет, прокуратура, Чугуевский район;
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 21:40;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Оккупанты ударили по Чугуевщине около 17:05, пишут в Харьковской областной прокуратуре.".