Мужчина благодаря махинациям с отчетами купил квартиру в Харькове за 1,5 млн
По данным Харьковской облпрокуратуры, участница преступной схемы, проводившая махинации с отчетами, – экспертка, которая оценивала дом, поврежденный российскими обстрелами.
В январе 2024 гола она проводила техобследование дома в селе Русская Лозовая. Жилье пострадало из-за «прилета».
«По результатам составленного ею технического отчета, здание якобы полностью разрушено, не подлежит восстановлению и представляет опасность обрушения. Женщина также рекомендовала выполнение работ по демонтажу (ликвидации) объекта», – уточняют в прокуратуре.
В результате владелец пострадавшего жилья получил компенсацию по программе «єВідновлення». Всего мужчине выделили 1,5 миллиона гривен. В дальнейшем он купил на них квартиру в Харькове.
«Однако, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, техническое состояние дома не соответствовало критическому уровню повреждений, а техническая эксплуатация была возможна. Кроме того, установлено, что при составлении отчета эксперт использовала утратившие силу нормативные документы, а также некорректно определила категорию повреждений и техническое состояние объекта», – пишут правоохранители.
Правоохранители уже вручили женщине подозрение, добавили в прокуратуре.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 13:45;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской облпрокуратуры, участница преступной схемы, проводившая махинации с отчетами, – экспертка, которая оценивала дом, поврежденный российскими обстрелами.".