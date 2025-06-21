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Мужчина благодаря махинациям с отчетами купил квартиру в Харькове за 1,5 млн

Происшествия 13:45   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Мужчина благодаря махинациям с отчетами купил квартиру в Харькове за 1,5 млн

По данным Харьковской облпрокуратуры, участница преступной схемы, проводившая махинации с отчетами, – экспертка, которая оценивала дом, поврежденный российскими обстрелами.

В январе 2024 гола она проводила техобследование дома в селе Русская Лозовая. Жилье пострадало из-за «прилета».

«По результатам составленного ею технического отчета, здание якобы полностью разрушено, не подлежит восстановлению и представляет опасность обрушения. Женщина также рекомендовала выполнение работ по демонтажу (ликвидации) объекта», – уточняют в прокуратуре.

В результате владелец пострадавшего жилья получил компенсацию по программе «єВідновлення». Всего мужчине выделили 1,5 миллиона гривен. В дальнейшем он купил на них квартиру в Харькове.

«Однако, согласно заключению судебной строительно-технической экспертизы, техническое состояние дома не соответствовало критическому уровню повреждений, а техническая эксплуатация была возможна. Кроме того, установлено, что при составлении отчета эксперт использовала утратившие силу нормативные документы, а также некорректно определила категорию повреждений и техническое состояние объекта», – пишут правоохранители.

Правоохранители уже вручили женщине подозрение, добавили в прокуратуре.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 13:45;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "По данным Харьковской облпрокуратуры, участница преступной схемы, проводившая махинации с отчетами, – экспертка, которая оценивала дом, поврежденный российскими обстрелами.".