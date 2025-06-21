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Ссора сожителей закончилась поножовщиной – подробности от полиции

Происшествия 12:37   21.06.2025
Николь Костенко-Лагутина
Ссора сожителей закончилась поножовщиной – подробности от полиции

События разворачивались 19 июня на Дергачевщине, пишут в облуправлении полиции в Харьковской области.

Копы получили сообщение, что в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину с ножевыми ранами.

Они выяснили, что во время ссоры 53-летний мужчина ударил сожительницу кухонным ножом по лицу и шее. После содеянного он просто сбежал с места преступления, уточнили в полиции.

«В тот же день сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ.
Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – пишут полицейские.

Мужчине уже объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

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Автор: Николь Костенко-Лагутина
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  • • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 12:37;

  • Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "События разворачивались 19 июня на Дергачевщине, пишут в облуправлении полиции в Харьковской области.".