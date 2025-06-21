Ссора сожителей закончилась поножовщиной – подробности от полиции

События разворачивались 19 июня на Дергачевщине, пишут в облуправлении полиции в Харьковской области.

Копы получили сообщение, что в больницу госпитализировали 62-летнюю женщину с ножевыми ранами.

Они выяснили, что во время ссоры 53-летний мужчина ударил сожительницу кухонным ножом по лицу и шее. После содеянного он просто сбежал с места преступления, уточнили в полиции.

«В тот же день сотрудники полиции оперативно задержали злоумышленника в порядке ст. 208 УПК РФ.

Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 115 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины», – пишут полицейские.

Мужчине уже объявили подозрение. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.