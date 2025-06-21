«Мне начали угрожать»: что говорит адвокат выпавшего из окна ТЦК мужчины
Свою версию событий рассказал «Суспільному» адвокат мужчины, который выпал из окна здания Берестинского РТЦК и СП.
Правозащитник Сергей Кравченко объяснил, что пострадавший обратился к нему, что разобраться в ситуации. Он объяснил: несмотря на то, что еще в июне 2022 года его сняли с военного учета, работники ТЦК все же заставляют пройти ВВК. Также мужчина рассказал адвокату, что его задержали и отправили в поликлинику №18 в Харькове.
«Сначала его задержали 18 июня, он переночевал в Берестине. Потом 19 июня его вновь привезли для прохождения ВВК, но он отказывался, потому что он не является военнообязанным. Он просил, чтобы я приехал и предоставил ему юридическую помощь», – сказал адвокат.
Также он акцентировал: сначала получил необходимые документы от мужчины и убедился, что тот действительно не является военнообязанным. Однако, как оказалось, в ТЦК не сняли его с воинского учета.
«Но это не его проблема, это недостатки работы ТЦК», – отмечает правозащитник.
19 июня в 09:00 адвокат прибыл в поликлинику, где также были сотрудники ТЦК. Те якобы требовали покинуть помещение, объясняя, что адвокатам находиться в здании нельзя. При этом, утверждает Кравченко, представляться мужчины не захотели, были в гражданской одежде. После этого адвокат решил зафиксировать происходящее, начал снимать видео на телефон.
«Я предупредил их сразу, что я как адвокат фиксирую их правонарушения на видео, попросил показать служебное удостоверение, получил отказ. Я предоставил ордер, который мне помяли. Затем я сказал, что буду вызывать полицию. Перед этим показал военный билет этого гражданина и показал запись, что он не является военнообязанным, поэтому не подлежит прохождению ВВК, на что мне сказали, что им все равно, он пройдет ВВК и поедет служить», – говорит Кравченко.
Тогда с другого телефона адвокат решил вызвать полицию. После чего, утверждает, на него и набросились представители ТЦК.
«Меня уложили на пол и я почувствовал хруст в колене левой ноги. Рентген затем показал, что там есть перелом кости. Наложили гипс. Также есть многочисленные синяки и царапины», – говорит адвокат.
Тогда ему все же удалось вызвать полицию и «скорую». Он акцентировал: теперь временно не может выполнять свои обязанности, через неделю его ждет повторный рентген.
Напомним, ранее Telegram-каналы распространили историю о падении мужчины с третьего этажа здания Берестинского РТЦК и СП. По этим заявлениям, пострадавшего поймали в Харькове. Он якобы был исключен с воинского учета, но его заставили пройти ВВК. Мужчина выжил после падения и находится в больнице. В Харьковском ОТЦК и СП отреагировали: гражданин был военнообязанным, а выпал из окна при попытке побега. Совпадают две версии только относительно третьего этажа, с которого летел мужчина. В ОТЦК уверяют: провели проверку и установили, что никаких противоправных действий в отношении гражданина не совершали. В ОО «Совет адвокатов Харьковской области» заявили, что в помещении ВВК, куда нескольких человек доставил бус Берестинского РТЦК и СП, сотрудники РТЦК избили адвоката, приехавшего оказать помощь клиенту, исключенного с воинского учета. 20 июня в ГУ НП Украины в Харьковской области сообщили, что по факту падения мужчины из окна здания Берестинского РТЦК и СП полиция открыла уголовное производство по ст. 128 (неосторожное тяжкое или средней тяжести телесное повреждение) УКУ. Также открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 398 УКУ по факту насилия в отношении адвоката. По информации ГУ Нацполиции в Харьковской области, инцидент имел место ранее 19 июня в Индустриальном районе Харькова.
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- • Дата публикации материала: 21 июня 2025 в 11:55;
Корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Свою версию событий рассказал «Суспільному» адвокат мужчины, который выпал из окна здания Берестинского РТЦК и СП.".