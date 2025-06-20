Бригада «скорой» километр несла женщину через лес под Харьковом: что случилось
Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф
Бригада «экстренки» пришла на помощь 67-летней женщине, которая утром 19 июня в селе Олешки Харьковского района гуляла в лесу, оступилась и сломала ногу.
К месту происшествия не было подъезда, поэтому бригада отправилась пешком через лес, рассказывают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.
«Учитывая серьезность травмы, пациентку доставляли более километра на носилках до кареты экстренной помощи. Такие ситуации показывают, насколько непредсказуемыми могут быть вызовы и насколько важно быть готовыми ко всему», — подчеркнули в ведомстве.
Медики призывают всегда иметь с собой заряженный телефон, сообщать родным о своем маршруте и избегать дальних прогулок в одиночку, особенно в лесистой местности.
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- • Дата публикации материала: 20 июня 2025 в 18:58;
Корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бригада «экстренки» пришла на помощь 67-летней женщине, которая утром 19 июня в селе Олешки Харьковского района гуляла в лесу, оступилась и сломала ногу.".