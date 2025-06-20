Бригада «скорой» километр несла женщину через лес под Харьковом: что случилось

Бригада «экстренки» пришла на помощь 67-летней женщине, которая утром 19 июня в селе Олешки Харьковского района гуляла в лесу, оступилась и сломала ногу.

К месту происшествия не было подъезда, поэтому бригада отправилась пешком через лес, рассказывают в Центре экстренной медицинской помощи и медицины катастроф.

«Учитывая серьезность травмы, пациентку доставляли более километра на носилках до кареты экстренной помощи. Такие ситуации показывают, насколько непредсказуемыми могут быть вызовы и насколько важно быть готовыми ко всему», — подчеркнули в ведомстве.

Медики призывают всегда иметь с собой заряженный телефон, сообщать родным о своем маршруте и избегать дальних прогулок в одиночку, особенно в лесистой местности.