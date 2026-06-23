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Обманул єВідновлення: как житель Харьковщины купил дом на Киевщине – следствие

Общество 12:10   23.06.2026
Виктория Яковенко
Обманул єВідновлення: как житель Харьковщины купил дом на Киевщине – следствие Фото: Харьковская областная прокуратура

Правоохранители разоблачили в Харьковской области очередное мошенничество с «єВідновленням». В этот раз подозрение получил житель Изюмского района.

По данным Харьковской областной прокуратуры, в ноябре 2023 фигурант решил нажиться на государственной помощи и запланировал получить компенсацию за свой разрушенный дом в селе Студенок.

«Не имея правоустанавливающих документов на жилье, злоумышленник организовал изготовление дубликата договора купли-продажи и поддельного техпаспорта, в котором площадь недвижимости искусственно завысили, «дорисовав» несуществующий мансардный этаж», — установили правоохранители.

На основании этих документов мужчина незаконно оформил право собственности на объект и направил заявление на получение компенсации, установили в прокуратуре. В августе прошлого года ему выдали жилищный сертификат на более чем 2,2 млн грн. Эти деньги он потратил на покупку дома в Киевской области, где проживает до сих пор.

Мужчине сообщили о подозрении в мошенничестве. В прокуратуре говорят: будут настаивать, чтобы фигуранту избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.

махинации с єВідновленням на Харьковщине
Фото: Харьковская областная прокуратура

Напомним, в Харькове будут судить уже бывшего заместителя начальника Изюмской ГВА, который в декабре 2023 года разработал схему заработка на компенсации за разрушенное жилье в рамках государственной программы «єВідновлення», сообщала Харьковская областная прокуратура.

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Автор: Виктория Яковенко

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 12:10;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Правоохранители разоблачили в Харьковской области очередное мошенничество с «єВідновленням». В этот раз подозрение получил житель Изюмского района.".