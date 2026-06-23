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Столовую и пиццерию закрыли в общежитии харьковского вуза — причины

Общество 11:33   23.06.2026
Елена Нагорная
Столовую и пиццерию закрыли в общежитии харьковского вуза — причины

Бывшему проректору одного из харьковских университетов сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ). По версии следствия, он разрешил предпринимателям незаконно пользоваться помещениями вуза, что нанесло государству ущерб на сумму около 1,3 миллиона гривен.

Ранее региональное отделение Фонда госимущества передало бизнесу в аренду комнаты в здании университетского общежития. Впоследствии договор расторгли из-за накопившихся долгов по арендной плате, сообщили в областной прокуратуре.

По данным ведомства, несмотря на отсутствие каких-либо правовых оснований, проректор по административно-хозяйственной работе не принял мер для освобождения помещений. Вместо этого он разрешил бизнесу продолжить работу по устной договоренности и незаконно предоставил в пользование еще 13 дополнительных комнат общежития.

В результате в этих помещениях без официального оформления документов и уплаты аренды развернули работу столовая и заведение по продаже бургеров и пиццы формата «take away». Из-за уклонения предпринимателей от выплат государство потеряло около 1,3 миллиона гривен.

В прокуратуре уточнили, что подозреваемый уже не занимает должность проректора.

Как сообщала МГ «Объектив», на Харьковщине правоохранители вручили подозрение предпринимателю-депутату, который, по данным следствия, под видом эвакуации присвоил коммунальное оборудование за более чем 14,5 миллиона гривен.

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Автор: Елена Нагорная

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  • • Дата публикации материала: 23 июня 2026 в 11:33;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Елена Нагорная в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Бывшему проректору одного из харьковских университетов сообщили о подозрении в злоупотреблении служебным положением (ч. 2 ст. 364 УКУ).".