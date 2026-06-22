Спрятал у тещи: депутат присвоил имущество КП на Харьковщине – следствие

На Харьковщине правоохранители вручили подозрение предпринимателю-депутату, который, по данным следствия, под видом эвакуации присвоил коммунальное оборудование за более 14,5 млн грн.

В Харьковской областной прокуратуре сообщили: директор строительной фирмы, являющийся депутатом Богодуховского районного совета VIII созыва, решил нажиться на имуществе громады в разгар полномасштабного вторжения РФ. Следствие установило, что ООО заключило с коммунальным предприятием договор на реконструкцию очистных сооружений в городе Валки.

«Для исполнений условий соглашения фирме перечислили более 14,5 млн гривен, за которые подрядчик приобрел и передал заказчику специализированное дорогостоящее оборудование — погружные биодиски, насосы, дозировочные станции и решетку. Все это имущество хранилось на территории коммунального предприятия в Валках. После начала полномасштабного вторжения рф директор фирмы под предлогом угрозы обстрелов предложил руководству КП бесплатную помощь в вывозе оборудования на западную часть Украины», — рассказали правоохранители.

Стороны заключили договор ответственного хранения, согласно которому фигурант должен был перевезти имущество в Черновицкую область. Однако выяснили в прокуратуре, вместо этого он хранил технику на территории домовладения своей тещи в Богодуховском районе, где осуществляет хозяйственную деятельность.

«Когда в начале 2024 года заказчик выдвинул требование вернуть оборудование, чиновник сообщил, что имущество якобы было уничтожено в результате вооруженной агрессии рф. Таким образом, коммунальному предприятию нанесен ущерб на сумму более 14,5 млн гривен», — отметили правоохранители.

Фигуранту сообщили о подозрении в присвоении имущества УКУ. Санкция статьи предусматривает от семи до двенадцати лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и с конфискацией имущества, добавили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.