Погибший и раненый – россияне из артиллерии били по Купянску на Харьковщине
Россияне совершили артобстрел жилого квартала Купянска в 13:30, сообщает Харьковская областная прокуратура.
54-летний мужчина погиб. 32-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.
Также 29 июня около 10:00 россияне сбросили 4 КАБа на село Ольховатка Купянского района. Повреждены частные домовладения.
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- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: артилерія, загиблий, КАБ, купянск, Харьковская областная прокуратура;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 18:11;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне совершили артобстрел жилого квартала Купянска в 13:30, сообщает Харьковская областная прокуратура.".