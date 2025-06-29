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Погибший и раненый – россияне из артиллерии били по Купянску на Харьковщине

Происшествия 18:11   29.06.2025
Оксана Якушко
Погибший и раненый – россияне из артиллерии били по Купянску на Харьковщине

Россияне совершили артобстрел жилого квартала Купянска в 13:30, сообщает Харьковская областная прокуратура.

54-летний мужчина погиб. 32-летний мужчина получил ранения, его госпитализировали в тяжелом состоянии.

Также 29 июня около 10:00 россияне сбросили 4 КАБа на село Ольховатка Купянского района. Повреждены частные домовладения.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 18:11;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Россияне совершили артобстрел жилого квартала Купянска в 13:30, сообщает Харьковская областная прокуратура.".