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БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов

Общество 17:12   29.06.2025
Оксана Якушко
БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов Скриншот

Утренний прилет БпЛА «Молнии» мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал в эфире телемарафона.

К счастью, БпЛА «Молния» не разорвался, но он попал в крышу 9-этажного жилого дома. Саперы сделали все, чтобы дрон не взорвался позже.

Также Терехов рассказал о произошедшем накануне вечернем обстреле Харькова.

«Но накануне произошел взрыв. Это был обстрел Харькова и попадание было на границе Харькова и Харьковского района. Был поврежден частный дом, к счастью, там не было людей, но разрушение очень серьезное в этом частном доме», — рассказал Игорь Терехов.

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Автор: Оксана Якушко
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  • • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 17:12;

  • Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренний прилет БпЛА «Молнии» мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал в эфире телемарафона.".