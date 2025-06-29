БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов

Утренний прилет БпЛА «Молнии» мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал в эфире телемарафона.

К счастью, БпЛА «Молния» не разорвался, но он попал в крышу 9-этажного жилого дома. Саперы сделали все, чтобы дрон не взорвался позже.

Также Терехов рассказал о произошедшем накануне вечернем обстреле Харькова.

«Но накануне произошел взрыв. Это был обстрел Харькова и попадание было на границе Харькова и Харьковского района. Был поврежден частный дом, к счастью, там не было людей, но разрушение очень серьезное в этом частном доме», — рассказал Игорь Терехов.