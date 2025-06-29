БпЛА «Молния», попавший в крышу дома в Харькове, не взорвался – Терехов
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Утренний прилет БпЛА «Молнии» мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал в эфире телемарафона.
К счастью, БпЛА «Молния» не разорвался, но он попал в крышу 9-этажного жилого дома. Саперы сделали все, чтобы дрон не взорвался позже.
Также Терехов рассказал о произошедшем накануне вечернем обстреле Харькова.
«Но накануне произошел взрыв. Это был обстрел Харькова и попадание было на границе Харькова и Харьковского района. Был поврежден частный дом, к счастью, там не было людей, но разрушение очень серьезное в этом частном доме», — рассказал Игорь Терехов.
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- Категории: Общество, Харьков; Теги: БпЛА Молния, Игорь Терехов, окна, ремонт, Харьков;
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- • Дата публикации материала: 29 июня 2025 в 17:12;
Корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Утренний прилет БпЛА «Молнии» мэр Харькова Игорь Терехов прокомментировал в эфире телемарафона.".