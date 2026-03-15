Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта
В результате обстрелов артиллерии и ударов дронов погибли женщины 58 и 73 лет.
Утром три удара неустановленными БпЛА (предварительно FPV-дронами) зафиксировали в селе Клинова-Новоселовка Богодуховского района, сообщает Харьковская обласная прокуратура. Повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Пострадавших не было.
Около 10:00 БпЛА, по предварительным типам «Молния», россияне нанесли удар по коммунальному предприятию в селе Оскол Изюмского района. Охранник ранен.
Днем россияне били из артиллерии по поселку Купянск-Узловой. В результате попадания возле жилого дома погибла 73-летняя женщина.
«Около 14:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую 58-летнюю жительницу Казачьей Лопани, в результате чего погибла на месте. Событие произошло сегодня на территории частного домовладения, где проживала женщина. Сейчас решается вопрос доставки тела в морг», — рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.
Читайте также: Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
Новости по теме:
Категории: Происшествия, Харьков; Теги: FPV-дрон, артилерія, БпЛА Молния, Харьковская областная прокуратура;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 20:54;