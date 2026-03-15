Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта

Происшествия 20:54   15.03.2026
Оксана Якушко
Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта Фото: Центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф

В результате обстрелов артиллерии и ударов дронов погибли женщины 58 и 73 лет.

Утром три удара неустановленными БпЛА (предварительно FPV-дронами) зафиксировали в селе Клинова-Новоселовка Богодуховского района, сообщает Харьковская обласная прокуратура. Повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Пострадавших не было.

Около 10:00 БпЛА, по предварительным типам «Молния», россияне нанесли удар по коммунальному предприятию в селе Оскол Изюмского района. Охранник ранен.

Днем россияне били из артиллерии по поселку Купянск-Узловой. В результате попадания возле жилого дома погибла 73-летняя женщина.

«Около 14:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую 58-летнюю жительницу Казачьей Лопани, в результате чего погибла на месте. Событие произошло сегодня на территории частного домовладения, где проживала женщина. Сейчас решается вопрос доставки тела в морг», — рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.

Автор: Оксана Якушко
Новости Харькова — главное 15 марта: погибли медики скорой, интервалы в метро
Интервалы в метро Харькова увеличат с понедельника 16 марта
Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта
Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта
15.03.2026, 20:54
Везли раненых: известны имена медиков, погибших 15 марта в Харьковской области
Жену и маленькую дочь лупил мужчина в Харькове
Что мешает Украине войти в ЕС и как обещания о скором вступлении вредят – Геращенко
  • • Дата публикации материала: 15 марта 2026 в 20:54;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Оксана Якушко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "В результате обстрелов артиллерии и ударов дронов погибли женщины 58 и 73 лет.".