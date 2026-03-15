Две женщины погибли – россияне снова атаковали Харьковщину 15 марта

В результате обстрелов артиллерии и ударов дронов погибли женщины 58 и 73 лет.

Утром три удара неустановленными БпЛА (предварительно FPV-дронами) зафиксировали в селе Клинова-Новоселовка Богодуховского района, сообщает Харьковская обласная прокуратура. Повреждены жилой дом, хозяйственные постройки и линии электросети. Пострадавших не было.

Около 10:00 БпЛА, по предварительным типам «Молния», россияне нанесли удар по коммунальному предприятию в селе Оскол Изюмского района. Охранник ранен.

Днем россияне били из артиллерии по поселку Купянск-Узловой. В результате попадания возле жилого дома погибла 73-летняя женщина.

«Около 14:00 российский FPV-дрон атаковал гражданскую 58-летнюю жительницу Казачьей Лопани, в результате чего погибла на месте. Событие произошло сегодня на территории частного домовладения, где проживала женщина. Сейчас решается вопрос доставки тела в морг», — рассказал Вячеслав Задоренко, начальник Дергачевской МВА.

