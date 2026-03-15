Дві жінки загинули – росіяни знову атакували Харківщину 15 березня
Внаслідок обстрілів артилерії та ударів дронів загинули жінки 58 та 73 років.
Вранці три удари невстановленими БпЛА (попередньо FPV-дронами) зафіксували у селі Клинова-Новоселівка Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Пошкоджені житловий будинок, господарські споруди та лінії електромережі. Постраждалих не було.
Близько 10:00 БпЛА, за попередніми типу «Молнія», росіяни завдали удару по комунальному підприємству у седі Оскіл Ізюмського району. Охоронець отримав поранення.
Вдень росіяни гатили з артилерії по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок влучання біля житлового будинку загинула 73-річна жінка.
«Близько 14:00 російський FPV-дрон атакував цивільну 58-річну мешканку Козачої Лопані, унаслідок чого та загинула на місці. Подія сталася сьогодні на території приватного домоволодіння, де мешкала жінка. Наразі вирішується питання щодо доставки тіла до моргу», – розповів Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.
Читайте також: Інтервали у метро Харкова збільшать від понеділка 16 березня
Новини за темою:
Категорії: Події, Харків; Теги: FPV-дрон, артилерія, БпЛА Молнія, Харьковская областная прокуратура;
Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 20:54;