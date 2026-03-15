Дві жінки загинули – росіяни знову атакували Харківщину 15 березня

Події 20:54   15.03.2026
Внаслідок обстрілів артилерії та ударів дронів загинули жінки 58 та 73 років.

Вранці три удари невстановленими БпЛА (попередньо FPV-дронами) зафіксували у селі Клинова-Новоселівка Богодухівського району, повідомляє Харківська обласна прокуратура. Пошкоджені житловий будинок, господарські споруди та лінії електромережі. Постраждалих не було.

Близько 10:00 БпЛА, за попередніми типу «Молнія», росіяни завдали удару по комунальному підприємству у седі Оскіл Ізюмського району. Охоронець отримав поранення.

Вдень росіяни гатили з артилерії по селищу Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок влучання біля житлового будинку загинула 73-річна жінка.

«Близько 14:00 російський FPV-дрон атакував цивільну 58-річну мешканку Козачої Лопані, унаслідок чого та загинула на місці. Подія сталася сьогодні на території приватного домоволодіння, де мешкала жінка. Наразі вирішується питання щодо доставки тіла до моргу», – розповів Вячеслав Задоренко, начальник Дергачівської МВА.

Автор: Оксана Якушко
Якщо вам цікава новина: «Дві жінки загинули – росіяни знову атакували Харківщину 15 березня», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 15 Березня 2026 в 20:54;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Оксана Якушко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів артилерії та ударів дронів загинули жінки 58 та 73 років.".