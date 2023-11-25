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Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)

Події 10:12   25.11.2023
Оксана Горун
Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото) Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках.

Сирський зустрівся з командирами частин та підрозділів та заслухав їхні доповіді, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.

Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів. Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів“, – зазначили в телеграм-каналі Сухопутних військ.

Сирський на фронті під Куп'янськом 3
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

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Сирський на фронті під Куп'янськом
Фото: Сухопутні війська ЗСУ

Нагадаємо, за останню добу на Куп’янському напрямку зафіксували 15 ворожих атак – значно більше, ніж у середньому відбувалося за добу раніше. Ворог штурмує у районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 10:12;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках".