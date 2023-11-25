Сирський приїхав на фронт під Куп’янськом (фото)
Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках.
Сирський зустрівся з командирами частин та підрозділів та заслухав їхні доповіді, повідомило командування Сухопутних військ ЗСУ.
“Основна увага була зосереджена на організації ефективного ураження противника, всебічному забезпеченні дій наших військ та максимальному збереженні життів наших воїнів. Також були прийняті всі необхідні рішення для посилення оборони на важливих напрямках та застосування резервів“, – зазначили в телеграм-каналі Сухопутних військ.
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Нагадаємо, за останню добу на Куп’янському напрямку зафіксували 15 ворожих атак – значно більше, ніж у середньому відбувалося за добу раніше. Ворог штурмує у районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області.
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- Категорії: Події, Суспільство, Україна, Харків; Теги: війна, ЗСУ, купянское направление, сухопутные войска, сырский, фронт;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 10:12;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський відвідав райони ведення бойових дій на Куп’янському та Бахмутському напрямках".