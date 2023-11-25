Генштаб повідомив про 15 атак ворога на Харківщині та затяжний наліт “шахедів”

Генштаб ЗСУ в ранковому зведенні поінформував, що всю ніч армія РФ атакувала Україну ударними БПЛА, наліт продовжується і зараз.

“Цієї доби окупанти завдали чергових авіаційних ударів по Україні, триває атака ударних БпЛА типу “Shahed-136/131”. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура“, – повідомив вранці 25 листопада Генштаб ЗСУ.

Станом на 08:00 атака “шахедів” продовжується в Києві. Про загрозу БПЛА для Харкова повідомляли близько 1:30 ночі. Згодом дали відбій. Авіаційних ударів по Харківщині минулої доби не зафіксували, але населені пункти регіону – серед 140 в Україні, які були під ударами ворожої артилерії.

“У зоні відповідальності ОСУВ “Хортиця” на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районах Синьківки, Петропавлівки Харківської області та Стельмахівки Луганської області, де Силами оборони відбито 15 атак“, – поінформували в Генштабі.

За добу на фронті в Україні сталося 74 бойових зіткнення. Армія РФ завдала семи ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснила 36 обстрілів з РСЗВ.

“За минулу добу авіація Сил оборони завдала дев’яти ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Підрозділи ракетних військ уразили два пункти управління, чотири райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, два артилерійські засоби та логістичний центр противника”, – перерахували в ГШ.