Генштаб сообщил о 15 атаках врага на Харьковщине и затяжном налете «шахедов»
Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что всю ночь армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА, налет продолжается и сейчас.
«В эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — сообщил утром 25 ноября Генштаб ВСУ.
По состоянию на 08:00 атака «шахедов» продолжается в Киеве. Об угрозе БПЛА для Харькова сообщали около 01:30 ночи. Позже дали отбой. Авиационных ударов по Харьковщине за минувшие сутки не зафиксировали, но населенные пункты региона — среди 140 в Украине, которые были под ударами вражеской артиллерии.
«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак», — проинформировали в Генштабе.
За сутки на фронте в Украине произошло 74 боевых столкновения. Армия РФ нанесла семь ракетных и 29 авиационных ударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.
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«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и логистический центр противника», — перечислили в ГШ.
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- Категории: Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, генштаб, обстрелы, сводка;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 08:05;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что всю ночь армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА, налет продолжается и сейчас".