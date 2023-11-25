Генштаб сообщил о 15 атаках врага на Харьковщине и затяжном налете «шахедов»

Генштаб ВСУ в утренней сводке проинформировал, что всю ночь армия РФ атаковала Украину ударными БПЛА, налет продолжается и сейчас.

«В эти сутки оккупанты нанесли очередные авиационные удары по Украине, продолжается атака ударных БпЛА типа «Shahed-136/131″. Разрушения и повреждения получили частные жилые дома и другая гражданская инфраструктура», — сообщил утром 25 ноября Генштаб ВСУ.

По состоянию на 08:00 атака «шахедов» продолжается в Киеве. Об угрозе БПЛА для Харькова сообщали около 01:30 ночи. Позже дали отбой. Авиационных ударов по Харьковщине за минувшие сутки не зафиксировали, но населенные пункты региона — среди 140 в Украине, которые были под ударами вражеской артиллерии.

«В зоне ответственности ОСУВ «Хортица» на Купянском направлении враг, при поддержке авиации, вел штурмовые действия в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области, где Силами обороны отражено 15 атак», — проинформировали в Генштабе.

За сутки на фронте в Украине произошло 74 боевых столкновения. Армия РФ нанесла семь ракетных и 29 авиационных ударов, совершила 36 обстрелов из РСЗО.

«За прошедшие сутки авиация Сил обороны нанесла девять ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили два пункта управления, четыре района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, два артиллерийских средства и логистический центр противника», — перечислили в ГШ.