Сырский приехал на фронт под Купянском (фото)
Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях.
Сырский встретился с командирами частей и подразделений и заслушал их доклады, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.
«Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов. Также были приняты все необходимые решения для усиления обороны по важным направлениям и применения резервов», — отметили в telegram Сухопутных войск.
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Напомним, за последние сутки на Купянском направлении зафиксировали 15 вражеских атак — существенно больше, чем в среднем происходило в сутки ранее. Враг штурмует в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.
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- Категории: Общество, Происшествия, Украина, Харьков; Теги: война, ВСУ, купянское направление, сухопутные войска, сырский, фронт;
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- • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:12;
Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях".