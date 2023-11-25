Сырский приехал на фронт под Купянском (фото)

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях.

Сырский встретился с командирами частей и подразделений и заслушал их доклады, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

«Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов. Также были приняты все необходимые решения для усиления обороны по важным направлениям и применения резервов», — отметили в telegram Сухопутных войск.

Напомним, за последние сутки на Купянском направлении зафиксировали 15 вражеских атак — существенно больше, чем в среднем происходило в сутки ранее. Враг штурмует в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.