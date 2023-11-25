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Сырский приехал на фронт под Купянском (фото)

Общество 10:12   25.11.2023
Оксана Горун
Сырский приехал на фронт под Купянском (фото) Фото: Сухопутные войска ВСУ

Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях.

Сырский встретился с командирами частей и подразделений и заслушал их доклады, сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

«Основное внимание было уделено организации эффективного поражения противника, всестороннему обеспечению действий наших войск и максимальному сохранению жизней наших воинов. Также были приняты все необходимые решения для усиления обороны по важным направлениям и применения резервов», — отметили в telegram Сухопутных войск.

Сырский на фронте под Купянском 3
Фото: Сухопутные войска ВСУ

Читайте также: Генштаб сообщил о 15 атаках врага на Харьковщине и затяжном налете «шахедов»

Сырский на фронте под Купянском
Фото: Сухопутные войска ВСУ

Напомним, за последние сутки на Купянском направлении зафиксировали 15 вражеских атак — существенно больше, чем в среднем происходило в сутки ранее. Враг штурмует в районах Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публикации материала: 25 ноября 2023 в 10:12;

  • Корреспондент Оксана Горун в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский посетил районы ведения боевых действий на Купянском и Бахмутском направлениях".