Хуртовина, дощ, ожеледь: прогноз погоди у Харкові та області на 26 листопада
Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував цілу серію попереджень про небезпечні метеорологічні явища. Вночі у місті та області розпочнеться хуртовина, а також можливий дощ при негативній температурі.
“Вночі та вранці 26 листопада по місту та області очікуються значні опади (сніг, мокрий сніг, дощ); ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця “, – попередили синоптики регіонального гідрометцентру.
Вдень 26 листопада опади також продовжаться – і в місті, і в області. Прогнозують переважно дощ. При цьому температура повітря вночі у Харкові буде від трьох градусів морозу до двох тепла, а вдень – 5-10° тепла. В області – вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.
Також неприємності завтра може створити досить сильний вітер – 9 – 14 м/с із поривами місцями до 15 – 20 м/с.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: гололед, дождь, метель, погода, прогноз погоды, снег, Харьковский региональный центр по гидрометеорологии;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 20:52;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував цілу серію попереджень про небезпечні метеорологічні явища. Вночі у місті та області розпочнеться хуртовина, а також можливий дощ при негативній температурі".