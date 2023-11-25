Хуртовина, дощ, ожеледь: прогноз погоди у Харкові та області на 26 листопада

Харківський регіональний центр із гідрометеорології опублікував цілу серію попереджень про небезпечні метеорологічні явища. Вночі у місті та області розпочнеться хуртовина, а також можливий дощ при негативній температурі.

“Вночі та вранці 26 листопада по місту та області очікуються значні опади (сніг, мокрий сніг, дощ); ожеледь, налипання мокрого снігу, хуртовини. На дорогах ожеледиця “, – попередили синоптики регіонального гідрометцентру.

Вдень 26 листопада опади також продовжаться – і в місті, і в області. Прогнозують переважно дощ. При цьому температура повітря вночі у Харкові буде від трьох градусів морозу до двох тепла, а вдень – 5-10° тепла. В області – вночі близько 0°, вдень 6 – 8° тепла.

Також неприємності завтра може створити досить сильний вітер – 9 – 14 м/с із поривами місцями до 15 – 20 м/с.