На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція
Поліція попередила мешканців регіону про погіршення погоди. Сильні опади та хуртовини прогнозують уночі з 26 на 27 листопада та вдень 27 листопада на Харківщині.
“Вночі 26 листопада очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель”, – попередили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.
Поліціянти просять водіїв дотримуватись правил руху, не порушувати швидкісний режим і тримати дистанцію.
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“Нагадуємо пішоходам про недопущення порушень правил безпеки на дорозі, особливо під час переходу проїжджої частини”, – доповнили в ГУНП.
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- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: погода, поліція, предупреждение, снег;
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- • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 10:21;
Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція попередила мешканців регіону про погіршення погоди. Сильні опади та хуртовини прогнозують уночі з 26 на 27 листопада та вдень 27 листопада на Харківщині".