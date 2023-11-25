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На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція

Суспільство 10:21   25.11.2023
Оксана Горун
На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція

Поліція попередила мешканців регіону про погіршення погоди. Сильні опади та хуртовини прогнозують уночі з 26 на 27 листопада та вдень 27 листопада на Харківщині.

“Вночі 26 листопада очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель”, – попередили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти просять водіїв дотримуватись правил руху, не порушувати швидкісний режим і тримати дистанцію.

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“Нагадуємо пішоходам про недопущення порушень правил безпеки на дорозі, особливо під час переходу проїжджої частини”, – доповнили в ГУНП.

Автор: Оксана Горун
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  • • Дата публікації матеріалу: 25 Листопада 2023 в 10:21;

  • Кореспондент Оксана Горун у цій статті розкриває тему новин про те, що "Поліція попередила мешканців регіону про погіршення погоди. Сильні опади та хуртовини прогнозують уночі з 26 на 27 листопада та вдень 27 листопада на Харківщині".