На Харківщині можуть падати дерева та порушитися рух транспорту – поліція

Поліція попередила мешканців регіону про погіршення погоди. Сильні опади та хуртовини прогнозують уночі з 26 на 27 листопада та вдень 27 листопада на Харківщині.

“Вночі 26 листопада очікуються значні опади у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу, вдень місцями по області значний дощ з мокрим снігом. 27 листопада можливі хуртовини та снігові замети. Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць, а також до падіння дерев, пошкоджень ліній електропередач та покрівель”, – попередили у відділі комунікації ГУ Нацполіції в Харківській області.

Поліціянти просять водіїв дотримуватись правил руху, не порушувати швидкісний режим і тримати дистанцію.

“Нагадуємо пішоходам про недопущення порушень правил безпеки на дорозі, особливо під час переходу проїжджої частини”, – доповнили в ГУНП.