Дощ і сніг будуть, але не всюди. Прогноз погоди на Харківщині на 25 листопада

У суботу, 25 листопада, у Харкові опади не прогнозують, а от по області місцями пройдуть невеликі мокрі снігопади та дощі. По регіону – слабкий туман, на дорогах ожеледиця.

Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 0, а вдень – 1 – 3 тепла.

По області нічна температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла.

Вітер вночі південно-західний, 5 – 10 м/с; вдень змінних напрямків – 3 – 8 м/с.