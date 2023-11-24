Дощ і сніг будуть, але не всюди. Прогноз погоди на Харківщині на 25 листопада
Фото: Василь Голосний
У суботу, 25 листопада, у Харкові опади не прогнозують, а от по області місцями пройдуть невеликі мокрі снігопади та дощі. По регіону – слабкий туман, на дорогах ожеледиця.
Як повідомляють у Регіональному центрі з гідрометеорології, у Харкові вночі стовпчики термометрів показуватимуть від 2 градусів морозу до 0, а вдень – 1 – 3 тепла.
По області нічна температура становитиме від 4 морозу до 1 градуса тепла, вдень – від 1 градуса морозу до 4 тепла.
Вітер вночі південно-західний, 5 – 10 м/с; вдень змінних напрямків – 3 – 8 м/с.
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- • Дата публікації матеріалу: 24 Листопада 2023 в 19:41;
Кореспондент Олена Нагорна у цій статті розкриває тему новин про те, що "У суботу, 25 листопада, у Харкові опади не прогнозують, а от по області місцями пройдуть невеликі мокрі снігопади та дощі. По регіону – слабкий туман, на дорогах ожеледиця.".